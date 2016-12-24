6 лет в бегах

Куда пойти лечиться?
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...