6 лет в бегах

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего жителя Саранска Юнира Юсупова, который подозревается в вымогательстве и мошенничестве. Следствие считает, что мужчина обманом и рэкетом отжимал у своих жертв квартиры и крупные суммы денег. До середины января этого года Юсупову удавалось скрываться от правосудия более 6 лет.

Вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юсупова рассматривался в Ленинском районном суде Саранска.

«Уроженец лямбирского села Аксеново, - представляется в суде Юнир Юсупов. - Ранее не судим, со средним образованием, состою в гражданском браке, временно не работаю, имею двоих несовершеннолетних детей».

Из материалов дела следует, что в 2005 году Юсупов обманом под предлогом обеспечения возврата долга убедил одного из знакомых оформить на третье лицо доверенность на право распоряжения четырехкомнатной квартирой. После того как Юсупов добился подписи в доверенности, он тут же нашел покупателя на квартиру и продал ее, а деньги забрал себе.

Следствие считает, что в 2006 году Юсупов совершил вымогательство в особо крупном размере с угрозой применения насилия. Запугав владельцев трехкомнатной квартиры, он безвозмездно приобрел право на недвижимость.

Кроме этого, уроженец села Аксеново угрозами заставил выплатить еще одну жертву 1 млн 600 тысяч рублей. Этими деньгами Юсупов распорядился по своему усмотрению.

В 2009-2010 г. по всем фактам были возбуждены уголовные дела по статьям: «Вымогательство под угрозой применения насилия, в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере». Еще 12 октября 2009 года Юсупов был объявлен в розыск, но задержан был только 11 января 2017 года.

В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого. Сам Юсупов причастность к инкриминируемым ему деяниям отрицал и возражал против заключения под стражу. Защитники же просили для Юсупова домашний арест либо залог. Однако суд удовлетворил ходатайство о заключении подозреваемого под стражу на срок до 11 марта 2017 года. Постановление в законную силу не вступило.