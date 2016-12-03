Братья вынесли со стройки материалов на 700 тысяч рублей
Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ взяли двух братьев за кражи со строящихся объектов. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.
Первым к саранским полицейским обратился представитель одной из строительных организаций, который рассказал, что со строящегося гостиничного комплекса похищены отопительное оборудование и сантехника на сумму более 200 тысяч рублей. Полицейские провели операцию, во время которой попались два брата 37 и 30 лет, жители Саранска. Старший из них ранее был судим.
Задержанные признались еще в одной краже имущества из строящегося дома, расположенного в Ленинском районе Саранска. Фигуранты уголовного дела похитили здесь стройматериалы и электроинструменты на сумму около 500 тысяч рублей.
Как было установлено сотрудниками полиции, подозреваемые, заранее изучив систему охраны и режим работы объекта, по ночам забирались на стройку, откуда вывозили имущество на своей машине. Во время проведения обысков по местам проживания задержанных оперативники обнаружили и изъяли часть похищенного.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в настоящее время возбуждены уголовные дела по статье «Кража», устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности злоумышленников.