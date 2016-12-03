Глава «Сберсоюза» предстанет перед судом за хищение 430 млн рублей

Важную информацию для мордовских вкладчиков финансовой пирамиды под названием «Сберегательный союз» сообщила прокуратура Татарстана. В Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения направлено уголовное дело учредителя и председателя этого кредитного потребительского кооператива 35-летнего Антона Кирилюка. Летом прошлого года он был арестован Ленинским судом Саранска. В Мордовии математик-программист с высшим образованием подозревается в совершении трех десятков мошенничеств. Его «Сберегательный союз» был зарегистрирован в Казани в 2011 году. Затем филиалы конторы открылись еще в нескольких городах - Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Альметьевске, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Саранске... А через некоторое время, как и в случае со многими другими потребительскими кооперативами, «Сберсоюз» разорился - более 1,5 тысячи жителей Поволжья потеряли здесь свои сбережения.

В столице Мордовии офис «Сберегательного союза» распахнул двери в апреле прошлого года на улице Богдана Хмельницкого, 43. Сотрудники организации принимали от граждан деньги под 29 процентов годовых. Суммы вкладов варьировались от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. В кооперативе обещали разместить привлеченные средства клиентов в различные коммерческие проекты, гарантирующие высокую доходность, и с истечением срока вкладов возвратить все деньги с процентами. Свои сбережения сюда отнесли несколько десятков жителей Мордовии. Однако своих обязательств перед вкладчиками «Сберсоюз» не выполнил. Как считает следствие, с мая 2014-го по апрель 2015 года Кирилюк обманом похитил у жителей Саранска более 8 миллионов рублей. Всего же, по предварительным данным, подозреваемый совершил хищение более 400 миллионов рублей - общее число потерявших свои деньги клиентов по всей России составляет 1800 человек. Антон Кирилюк был задержан в Татарстане оперативниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия. Кирилюку грозит до 6 лет лишения свободы.

Заметим, что в июне 2015 года на официальном сайте кооператива было размещено обращение к клиентам, где было указано, по каким причинам КПК «Сберсоюз» начал выплачивать деньги клиентам не в полном объеме, и высказывалось пожелание дать небольшую отсрочку руководству на решение проблем. - «До сих пор работа в этих городах не вызывала нареканий ни со стороны проверяющих инстанций, ни со стороны наших пайщиков. Исправно платились налоги и членские взносы. Вот и сейчас в это непростое время мы не станем обманывать наших пайщиков. Все наши проблемы решаемы, нужно только подождать, дав нам шанс все исправить».

В суде Антон Кирилюк своей вины не отрицал: «Я согласен с заключением под стражу, но, если можно, лучше избрать домашний арест». Адвокат Кирилюка попросил суд учесть, что Кирилюк сам пришел к следователю и написал явку с повинной на 90 листах, где полностью признал свою вину, раскаялся, осознал, что совершил большую ошибку, открыв кооператив. Защитник просил не лишать своего клиента свободы, но суд арестовал Кирилюка.

По данным прокуратуры Татарстана, организовав финансовую пирамиду, Кирилюк похитил у вкладчиков более 427 млн рублей. Часть денег он успел легализовать, купив дорогостоящую недвижимость в Казани. Во время следствия на его имущество стоимостью более 300 млн рублей - земельные участки, жилые и нежилые помещения, легковые автомобили - был наложен арест.