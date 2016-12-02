11 лет за убийство сожительницы

Октябрьский районный суд Саранска вынес приговор 34-летнему Николаю Колину. Он обвинялся в убийстве сожительницы, 46-летней Людмилы Фоминой - в ссоре мужчина порезал ножом руки женщины, задел артерию, и бедняга истекла кровью.

Разборка случилась вечером 17 июля в одной из квартир дома № 122 по проспекту 70 лет Октября. Колин нигде не работал, Фомина трудилась продавцом в продуктовом магазине. Мужчина периодически выпивал, но при этом очень бурно реагировал на аналогичные устремления избранницы. В тот день Колин был трезвым, а Людмила позволила себе выпить с подругой пива после работы. Словесная перепалка быстро переросла в рукопашную. Колин стал избивать женщину руками по голове и туловищу. В ответ та схватила сковородку и несколько раз ударила сожителя по голове. Тогда разъяренный Николай взялся за кухонный нож и стал полосовать Фомину клинком по рукам. От колото-резаной раны правого предплечья с повреждением артерии и вены женщина потеряла много крови и скончалась. После того как Людмила Фомина перестала подавать признаки жизни, Колин пошел к соседям, рассказал о расправе и на всякий случай попросил вызвать «скорую». Но было уже поздно.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя, признал Колина виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также судом удовлетворено ходатайство потерпевшего о взыскании с Колина морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.