В Мордовии взяли наркоторговцев из Липецка

Ленинский районный суд Саранска арестовал двух жителей Липецка, 39-летнего Дмитрия Локтева и 25-летнего Сергея Пошевкина, по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Локтев и Пошевкин ранее не судимы, со средним образованием, разведены, на иждивении имеют малолетних детей, не работают. 11 ноября они приехали в Саранск для продажи наркотиков и поселились на съемной квартире. На следующий день из тайника парни забрали 50 граммов наркотика, расфасовали его в отдельные пакетики и решили сделать розничные закладки по городу. Однако 15 ноября попались полицейским, при досмотре у них была изъята партия зелья.

В суде следователь и прокурор поддержали ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых. Локтев и Пошевкин возражали. В итоге суд заключил обоих под стражу на срок до 16 января 2017 года.