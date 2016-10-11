Подложил «бомбу» полицейским

31 октября в 13.40 неизвестный позвонил в дежурную часть республиканского МВД и заявил, что по адресу: ул. Большевистская, 11«б», где располагается несколько организаций, в том числе Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, заложено взрывное устройство. Через несколько минут мужчина перезвонил и уточнил: «Бомба находится рядом со зданием».

На место происшествия выехали сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой, представители всех экстренных служб города. Из здания были эвакуированы работники организаций. Территорию, прилегающую к строению, оцепили. При осмотре места происшествия подозрительных предметов и взрывных устройств обнаружено не было.

Одновременно полицейские вели розыск «бомбиста». Вскоре его вычислили - им оказался 42-летний житель Саранска. Мужчина был задержан в своем доме. Как выяснилось, в середине октября при управлении автомобилем «Рено Лагуна» он был остановлен инспектором ДПС и направлен на проведение медицинского освидетельствования. Медики выявили, что водитель иномарки находился за рулем под кайфом.

31 октября он был вызван в Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ для составления в отношении его административного протокола по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Наивный любитель дурмана полагал, что звонок о заложенном взрывном устройстве позволит ему избежать ответственности. В настоящее время изъята аудиозапись телефонного звонка, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.