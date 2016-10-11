Аферисты продолжают обирать жителей Мордовии

За выходные дни за помощью к правоохранителям обратились трое жителей республики. Все они стали жертвами интернет-мошенников. В одном случае в полицию обратилась 46-летняя жительница Саранска. Она рассказала, что заказала в интернет-магазине телефон iPhone 5S и перечислила за товар 10 тысяч 857 рублей. Когда же пришла за гаджетом, ей сообщили, что посылка в другом почтовом отделении. В другом отделении оказалось, что в графе получатель стоит фамилия женщины, а вот имя и отчество не совпадают, поэтому заказанную вещь она забрать не смогла. Клиентка связалась с менеджерами магазина и попыталась выяснить причину ошибки. Продавец сообщил, что может вернуть деньги, но покупательница попросила выслать ей товар повторно. В оговоренные сроки телефон так и не пришел, номер продавца оказался недоступным, а на сайте были изменены реквизиты.

От проходимцев также пострадал 30-летний житель Лямбирского района. Мужчина разместил объявление на сайте Avito о продаже детских прыгунков и указал свой номер телефона. Через некоторое время с ним связался покупатель и предложил безналичный расчет. Незнакомец попросил данные карты и код, которые продавец по наивности озвучил. Спустя некоторое время через приложение «Мобильный банк» с банковской карты продавца аферисты списали более 10 тысяч рублей.

К полицейским также обратился 42-летний мужчина, который стал жертвой мошенников при покупке фотообъектива. Он нашел технику по приемлемой цене на том же сайте Аvito и перечислил продавцу более 20 тысяч рублей, но товар так и не получил.