Выполнили задание контрольным в голову

Следственный отдел по расследованию особо важных дел СКР по РМ продолжает расследование убийств, совершенных во времена криминальных войн между саранскими группировками. В 2002 году в центре города был расстрелян известный в уличных кругах Александр Седов. Правоохранители считают его одним из ближайших соратников криминального лидера Виталия Шиндяпина. На минувшей неделе Ленинский суд Саранска продлил содержание под стражей обвиняемому по делу об убийстве Седова 41-летнему Александру Юдину. Следствие квалифицирует преступление как «Убийство группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

До задержания Александр Юдин занимал пост директора подразделения по Пензе ООО «Инвест-Гарант». Судимости не имеет, образование среднее, разведен. От брака имеет двух детей 14 и 19 лет.

«В 1998 году я пытался заняться коммерцией и через кого-то из общих знакомых познакомился с Алексеем Лосевым, - рассказал на следствии Александр Юдин. - Он проживал через дом от меня и являлся одним из членов организованной группы «Танимовские». Их еще называли «Химмаш», так как, насколько я понял, большинство участников этой группы проживали в одноименном районе и контролировали коммерческие объекты района. Лосев согласился мне помочь в развитии бизнеса...

Из общения с друзьями и знакомыми, средств массовой информации и во время обучения в школе я знал, что в Саранске действовали различные молодежные преступные группы, как их тогда называли, «конторы». Многие из парней, с которыми я учился, имели отношение к деятельности той или иной «конторы». В 1980-х годах «контор» было большое количество, их названия я уже не помню. В них состояли парни, которые вместе учились либо занимались спортом. Из-за большого количества «контор» часто происходили различные конфликты, так как их участники пытались поднять свой авторитет.

Многие «конторы» объединялись, укрупнялись. В 1990-е годы появились уже более организованные группы, названия которых были известны широкому кругу людей - «Юго-западские», «Мордовские», «Борисовские», «Химмашевские», «Светотехстроевские». В 1990-х годах участники различных групп стали заниматься криминальным покровительством предпринимателей и сами стали развивать бизнес. В то время заняться каким-либо видом коммерческой деятельности без защиты участников той или иной преступной группы было невозможно.

Примерно через год после начала нашего общения Лосев предложил мне стать членом «Химмашевских». Сказал, что я устраиваю его как деловой партнер и надежный человек. При этом Лосев объяснил, что в составе группы «Химмаш» я буду исключительно его человеком и буду выполнять только его поручения, другие «Химмашевские» меня ничего делать не заставят. Лосев сказал, что теперь повысится мой статус «по улице», я смогу рассчитывать на защиту «Химмаша» в возможных конфликтах, которые в то время происходили довольно часто, в разрешении тех или иных коммерческих вопросов.

Также Алексей объяснил мне, что, если откажусь, буду всего лишь коммерсантом, то есть человеком, не имеющим никакого веса, у которого в любой момент могут все забрать. Осмыслив предложение, я согласился.

Из общения с Лосевым мне стало известно, что в группе «Химмаш» существует определенная структура и действуют строго определенные правила поведения, которые необходимо выполнять. Лосев объяснил, что в группе есть люди, которые занимают лидирующее положение, у которых есть свои подчиненные».

Через некоторое время Лосев поручил Юдину найти надежных молодых парней. Александр привлек в группу двух жителей Саранска. Новобранцы занимались спортом, поддерживали хорошую физическую форму, не злоупотребляли спиртным и годились для выполнения даже самых жестоких заданий. Юдин предупредил, чтобы они тщательно скрывали свою принадлежность к «Химмашу» - в целях собственной же безопасности. Юдин и его «молодые» были людьми Лосева, с остальными коллегами по группировке бригадир их не знакомил, но при этом платил парням небольшие деньги. Называть фамилии этих молодых бойцов следователю Юдин наотрез отказался.

До 2002 года Александр Юдин выполнял различные поручения Лосева, в основном связанные с вопросами бизнеса. Но вот в начале 2002 года покровитель сообщил, что у «Химмашевских» разгорелся острый конфликт с «Шиндяпинскими», и предупредил Юдина: «Веди себя осторожнее, могут и подстрелить». А заодно сказал подготовиться к проведению опасных операций вплоть до устранения оппонентов. Члены воюющих группировок стали скрываться, некоторые уехали за пределы Саранска, другие перебрались на съемные квартиры, пошла тотальная слежка друг за другом.

«Лосев сообщил мне данные наиболее весомых и опасных членов группировки «Шиндяпинские», таких как: Лобанов Алексей, Седовы Александр и Виктор и другие, всех не помню. А в марте 2002 года Лосев дал мне адрес места жительства Александра Седова. Он приказал, чтобы двое моих молодых стали следить за домом по ул. Коммунистической, 13 - надо было узнать, когда здесь появится Александр Седов. Парни следили из подъезда соседнего дома. Седов долгое время не показывался. Разведка доложила, что оппонент из вражеской группировки объявился только 27 марта.

Лосев сказал, что терять время нельзя и необходимо расстрелять Седова на следующий день, когда он будет выходить из своей квартиры на 4 этаже. Бригадир объяснил, что лучше стрелять с лестничной площадки верхнего этажа, сразу после того как тот выйдет из квартиры. Лосев предупредил, что Седов может быть вооружен, скорее всего, будет передвигаться с охраной, поэтому необходимо напасть неожиданно, чтобы ни он, ни его охрана не имели возможности среагировать. Поскольку я был зависим от Лосева, то опасался - если откажусь, меня самого могут убить. Поэтому я согласился на это преступление.

Лосев передал мне и второму человеку пистолеты ТТ с полными обоймами. С места совершения убийства Александра Седова мы с напарником должны были скрыться раздельно и позже доложить о результатах операции Лосеву.

Утром следующего дня мы с напарником зашли в подъезд дома, где жил Седов. Мы поднялись на лестничную площадку 5 этажа так, чтобы нас не увидела охрана Седова. Стали ждать, когда он выйдет из квартиры. После обеда в квартиру пришли двое парней, как мы поняли - охранники Александра Седова. Примерно в 15-16 часов из квартиры стали выходить люди, мы достали оружие и стали спускаться вниз. Я пошел первым. Когда я спускался по лестнице, ведущей на площадку 4 этажа, увидел перед собой двух парней, одним из которых был Александр Седов, второй - еще один его брат Владимир. Именно он позже опознал меня на очной ставке.

Владимир шел первым, как только он увидел нас, побежал вниз по лестнице, брат последовал за ним. Мы с напарником выстрелили по два-три раза, попали или нет, не знаю. Мы нагнали Александра Седова только на первом этаже. От наших выстрелов он упал у выхода из подъезда. Мы с напарником сделали по контрольному выстрелу в голову. Владимиру Седову удалось убежать. Выбежав из подъезда на улицу, мы свернули налево, пробежали по двору дома мимо забора детского садика в сторону проспекта Ленина. По дороге я выбросил пистолет около какого-то гаража. После этого я спокойным шагом дошел до остановки, сел на троллейбус и доехал до Химмаша. Вечером я сообщил Лосеву о выполненном задании, но он уже знал, что Александр Седов был мертв.

О расстреле Александра Седова я никому не рассказывал для собственной безопасности. В ноябре 2002 года Лосева убили в магазине «Антрацит». Рассказывал он кому-либо при жизни об убийстве Седова или нет, я не знаю».

Заметим, что после расстрела Александра Седова лидер группировки Виталий Шиндяпин от греха подальше перебрался в Нижний Новгород. В «изгнании» его сопровождал один из братьев убитого Александра Седова Виктор. Но и он погиб от рук киллера. Произошло это в феврале 2004 года. Виталий Шиндяпин вместе с Виктором Седовым припарковались на своем автомобиле у дома № 10 по улице Островского Сормовского района Нижнего Новгорода. Как только сидевший за рулем Шиндяпин попытался открыть дверь и выйти из машины, сзади подбежали парни и открыли по нему огонь из пистолетов с глушителями. Виктор Седов хотел убежать от стрелков, но был смертельно ранен - пули настигли его у соседнего дома. После расстрела киллеры скрылись дворами, где их ждала машина.

Только в этом году по подозрению в расстреле Шиндяпина и Седова были задержаны жители Саранска - 39-летний Дмитрий Костин и 38-летний Алексей Свищев. Сейчас это дело расследует Следственный комитет по Нижегородской области. Раскрыть убийство удалось благодаря не только важной оперативной информации, но и научным достижениям в сфере криминалистики. С места преступления в 2004 году был изъят шарф, который выбросил один из стрелков. И в сентябре 2015 года эксперты, используя новейшие научные разработки, смогли выявить на нем жиропотовые следы. Далее по ним была проведена генотипоскопическая экспертиза, которая позволила выявить ДНК хозяина шарфа. Заказчиками убийства Виктора Седова и Виталия Шиндяпина правоохранители считают главарей группировки «Химмаш».

Шиндяпинцы



Времена развала Советского Союза ознаменовались в Саранске превращением «контор» в настоящие организованные преступные группировки с бандитской направленностью. Виталий Шиндяпин основывает свою бригаду, которая так и стала называться - шиндяпинцы. Объединившись под умелым руководством авторитетного в преступном мире Саранска криминального деятеля, шиндяпинские боевики быстро зарекомендовали себя «на улице». В период расцвета численность криминальной бригады составляла более 100 человек. В ее составе было довольно много молодых людей, занимавшихся спортом: боксеры, борцы и т.д. При этом члены банды были неплохо вооружены - у них имелись автоматы, пистолеты, гранаты. В преступном формировании существовала строгая иерархия, группировка делилась на звенья, младшие подчинялись старшим и четко выполняли их приказы.

В начале 90-х шиндяпинцы сосредоточились на вымогательстве денег у первых предпринимателей. Полученные от крышевания коммерсантов деньги вкладывались в недвижимость, причем не только в республике, но и в других регионах России. Одними из первых парни Шиндяпина наведывались «на гастроли» в Нижний Новгород и другие соседние регионы для совершения квартирных краж.

В середине 90-х аппетиты группировки возросли, взгляды братков упали на прибыльный нефтяной бизнес. Преступная бригада методично подминала под себя значительную часть автозаправок не только в Саранске, но и в Нижнем Новгороде. Такое вторжение нижегородские криминальные круги восприняли болезненно, но разгорающийся конфликт при содействии известного преступного авторитета был улажен.

Cам Шиндяпин в свое время попался мордовским оперативникам с оружием в руках. Но благодаря тщательнейшему изучению учебников по судебно-психиатрической экспертизе ему удалось благополучно избежать уголовной ответственности - он смог пройти освидетельствование и получить «отмазывающую» справку в психиатрической клинике.

В конце 90-х Шиндяпин в союзе с лидером юго-западной группировки Блохиным провозгласили себя хранителями старых уголовных традиций и противопоставили другим преступным сообществам города. Особую неприязнь у них вызывали «коллеги», которые пошли на контакт с предпринимателями. Внутри группировки «Юго-Запад» началась настоящая криминальная война между конновскими и блохинскими звеньями. Шиндяпин со своей бригадой активно поддержал бригаду Блохина. Коннов же заручился поддержкой группировки «Химмаш». Как следствие этой криминальной войны - десятки убитых с обеих противоборствующих сторон.

Шиндяпин покинул столицу Мордовии и обосновался в Нижнем Новгороде. Следом за ним в Нижний переехали и его ближайшие соратники. После передислокации братков из Саранска в город на Волге в соседнем регионе рэкету со стороны мордовских бандитов подверглись руководители довольно крупных промышленных предприятий. Вообще, представители этой бригады осели во многих городах России - Москве, Самаре, Пензе, Нижнем Новгороде и других.

Алексей НИКОЛАЕВ

