Как в Саранске искали маньяка

Вот уже вторую неделю по Саранску циркулируют упорные слухи о появлении в столице республики нового сексуального маньяка. Сообщения о нападениях на женщин приходят из разных районов города практически каждый день. Стражи порядка уже устали опровергать информацию о маньяке, но от этого слухов становится только больше. Складывается впечатление, что горожанам просто не хватает острых ощущений. С другой стороны, не замечать информацию о появлении насильника и душегуба тоже нельзя. Слишком печальными могут быть последствия. Природу появления слухов изучил корреспондент «ВС».

Внимание всем постам

Первые сообщения о появлении в Саранске сексуального маньяка появились в социальных сетях чуть больше недели назад. Один из пользователей опубликовал якобы полицейскую ориентировку на мужчину, подозреваемого в нескольких изнасилованиях, совершенных в разных районах города. Откуда взялся этот, с позволения сказать, документ, так и осталось загадкой, но стоит признать, что внешне бумага выглядит весьма убедительно. Не исключено, что опубликовавший ориентировку является сотрудником правоохранительных органов или человеком, которому предъявлялась эта бумага.

Как бы там ни было, публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Соцсети с восторгом встретили новость о появлении очередного, третьего по счету мордовского сексуального маньяка. Воспоминания о злодеяниях Андрея Юркина и Дмитрия Балакина, на счету которых в общей сложности восемь жертв, только подогревали интерес к теме. В считаные часы под новостью появились сотни комментариев, призывающих жительниц Саранска к максимальной осторожности. В последующие пару дней сообщений о похождениях маньяка стало еще больше. Если верить всем постам, размещенным в социальных сетях, получается, что всего за два-три дня, прошедших с момента первой публикации, маньяк успел совершить несколько нападений на женщин. Сначала он напал на двух девушек на старом Химмаше, затем отметился неудачной попыткой изнасилования недалеко от лицея для одаренных детей. В обоих случаях довести задуманное до логического завершения насильнику помешали прохожие. Примечательно, что ни одна из женщин, якобы подвергшихся нападению, не пожелала обратиться в правоохранительные органы с официальным заявлением.

Дальше - больше. Спустя еще пару дней появилось сообщение о первой «реальной» жертве маньяка. Один из пользователей социальной сети сообщил об обнаружении тела молодой девушки на Светотехстрое. Причем писавший утверждал, что видел, как на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, и вместе с ним эту картину могли наблюдать чуть ли не все пассажиры автобуса, в котором он ехал. Однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Представители правоохранительных органов все это время старательно опровергали сам факт появления сексуального маньяка. По их словам, человек с ориентировки подозревается вовсе не в изнасилованиях, а в совершении нескольких ограблений женщин. Стражи порядка подчеркивали, что худощавого молодого человека интересуют исключительно ювелирные изделия. С начала года в полицию с заявлениями обратились пять представительниц прекрасного пола, подвергшихся ограблению. Но сказать, что эти опровержения успокоили общественность, значит, погрешить против истины. Честно признаем, что этим словам мало кто поверил. Дело в том, что несколько лет назад, когда в Саранске орудовал Дмитрий Балакин, стражи порядка довольно долго не хотели признавать факт появления серийного убийцы на сексуальной почве.

На пик популярности маньячная тема поднялась ближе к концу прошлой недели. Из социальных сетей обсуждение похождений насильника перекочевало в магазины и на остановки, в общественный транспорт и поликлиники. Народ жаловался на нерасторопность полиции и сетовал на то, как страшно стало жить. Социальные сети тем временем призывали женскую часть населения города активно вооружаться, чтобы при встрече с маньяком оказать последнему достойное сопротивление. Самому же злодею обещали такие последствия пребывания в местах лишения свободы, что прочитай он эти сообщения, на всю жизнь завязал бы с маньячеством. Дальше, как говорится, некуда.

Лекарство от скуки

Произошедшее со злополучной ориентировкой является наглядным примером того, как в современном информационном пространстве рождаются сенсации. Чья-то неосторожность, граничащая с откровенной глупостью, жажда острых ощущений плюс желание привлечь внимание к собственной персоне - вот рецепт информационной бомбы, бабахнувшей на всю республику. При всем уважении к автору первой публикации о гуляющем по Саранску сексуальном маньяке трудно поверить, что он преследовал исключительно профилактические цели. Впрочем, даже если изначально информация действительно размещалась из благих побуждений, получилось все не так, как было задумано.

- Именно социальные сети сыграли определяющую роль во всей этой истерии вокруг сексуального маньяка, - комментирует ситуацию кандидат психологических наук Ольга Полякова. - Раздуть такую волну паники на основе одной только публикации еще несколько лет назад было бы невозможно. Уже потом новость подхватили средства массовой информации. Что же касается непосредственно автора публикации и людей, которые писали о несуществующих нападениях на женщин, то это не что иное, как желание привлечь внимание к себе, своей странице в социальной сети. Логика здесь предельно проста: «Я напишу, мне поставят лайк, возможно, сделают репост моей записи или даже подпишутся на мою страницу». Как правило, этим занимаются люди, у которых в реальной жизни происходит не так много событий. Поэтому они целиком и полностью уходят в виртуальную жизнь, пытаются создать свое виртуальное «я». К сожалению, в последнее время это явление получило просто колоссальное распространение.

Однако нельзя не отметить и тот факт, что осколки от информационной бомбы упали на очень благодатную почву, где тут же проросли в кажущиеся, на первый взгляд, стройными версии. Это вполне объяснимо. В последнее время в социальных сетях не было достойных поводов для обсуждения. Жутких аварий и демонстративных подростковых суицидов на почве неразделенной любви, слава Богу, в столице Мордовии не происходило. В интернет-пабликах рулили в основном фотографии котиков и осенние пейзажи замирающей природы. Так что тема с гуляющим по городу сексуальным маньяком оказалась как нельзя кстати. Пользователи социальных сетей просто жаждали чего-нибудь остренького. И они это получили. Сексуальный маньяк на целую неделю так развеял интернет-скуку, что невольно становится страшно за участников обсуждения этой животрепещущей темы. Чем они теперь жить-то будут?!

Невозможно не отметить и еще одно обстоятельство. А именно какую-то феноменальную доверчивость пользователей социальных сетей к разного рода уткам. Где способность мыслить критически? Где поиски первоисточника? Этому вообще сейчас учат? Такими темпами пользователей социальных сетей можно заставить поверить во что угодно. Что, собственно, сейчас и происходит.

Сексуальный маньяк, больной на голову

Впрочем, обвинять пользователей социальных сетей в излишней мнительности тоже неправильно. В последние годы столица Мордовии, что называется, настрадалась от маньяков. Злодеяния Андрея Юркина, наводившего ужас на жителей города в середине 90-х годов прошлого века, уже основательно подзабылись. Сам он отбыл пятнадцатилетний срок, освободился и покинул республику. А вот похождения его последователя Дмитрия Балакина помнят многие. Да и сам он периодически напоминает о себе. Из колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы грабитель, насильник и убийца отправляет объявления о знакомстве в саранские газеты. Так что определенные основания для беспокойства у жителей Саранска, конечно, были. Тем приятнее оказалась новость о поимке злодея. Но и тут все не так просто.

Информация о задержании подозреваемого в серии нападений на женщин появилась в минувшие выходные. Все та же ориентировка, но с другими комментариями, вызвала бурную радость среди пользователей. Подчеркивалось, впрочем, что задержанного подозревают в нескольких ограблениях и сексуальном домогательстве. Вдобавок ко всему сообщалось, что парень состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в ближайшее время будет направлен для прохождения экспертизы о вменяемости.

Однако уже в понедельник утром стало известно, что задержанный молодой человек подозревается в единичном преступлении на сексуальной почве. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 48-летняя жительница Саранска. По ее словам, в относительно безлюдном месте по ул. Полежаева (в районе подвесного моста над речкой) ее догнал парень, схватил за горло, затащил в посадки и повалил на землю. Сексуальные намерения молодого человека были очевидны, но его спугнули прохожие, нападавший был вынужден скрыться, не завершив свой замысел. В ходе оперативно-разыскных мероприятий вскоре он был задержан в Татарской Тавле у родственников - «маньяком» оказался 26-летний ранее судимый Артур Каримов. Суд уже санкционировал его двухмесячный арест, уголовные дела возбуждены по двум статьям - «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Каримов в юном возрасте лишился родителей и вел самостоятельную жизнь, которая довольно быстро привела за решетку. Заметим, что предыдущие судимости у парня были за побои и грабеж, сейчас помимо сексуального нападения его будут проверять на причастность и к другим преступлениям.

Р.S. Как поясняют в Министерстве внутренних дел Мордовии, в настоящее время в Саранске продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по поиску молодого человека, подозреваемого в совершении нескольких ограблений женщин.

Алексей КОНСТАНТИНОВ

