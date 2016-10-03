Краснослободского мэра подозревают в махинациях с жильем

Глава администрации Краснослободска 46-летний Олег Цыганов отстранен от должности. Правоохранительные органы подозревают его в превышении должностных полномочий.

Сотрудники прокуратуры республики провели проверку и выяснили, что Олег Цыганов нарушил законодательство при выделении жилья из муниципального жилищного фонда. Осенью 2014 года глава городского поселения предоставил руководителю Краснослободского межрайонного следственного отдела СКР по РМ Сергею Дружинкину двухкомнатную квартиру на праве социального найма. При этом ни следователь, ни члены его семьи не подлежали обеспечению в Краснослободске муниципальным жильем. Сам дом, в котором была предоставлена жилплощадь, был построен для переселения граждан из аварийного жилья. А в мае прошлого года администрация Краснослободска передала семье следователя квартиру в собственность.

Для устранения нарушения закона прокуратура республики направила исковое заявление в Краснослободский районный суд. Надзорное ведомство просило признать сделку недействительной, а также выселить руководителя следственного отдела и членов его семьи из двухкомнатной квартиры. Примечательно, что материалы прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании главы администрации Краснослободска направлены в Следственный комитет РФ по РМ. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» (санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 4 лет). После возбуждения дела Олег Цыганов был отстранен от занимаемой должности.

Однако на этом прокурорские работники не остановились и накопали еще одно нарушение закона в деятельности местной администрации. Во время проверки было установлено, что в марте 2010 года администрация городского поселения незаконно предоставила жилье местной жительнице по договору социального найма. При этом дама уже имела жилье, не нуждалась в улучшении жилищных условий и не стояла на соответствующем учете. На все признаки махинации с квартирой в этой истории указывает тот факт, что после выделения жилья оно было признанно аварийным. В связи с этим местной жительнице в 2014 году была неправомерно предоставлена другая квартира в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. И еще один любопытный нюанс: заявление женщины о предоставлении ей жилья рассматривала ее дочь - ведущий специалист местной администрации. Она, очевидно, прекрасно знала, что мать по закону не имеет никаких оснований для получения жилья, однако подготовила документы о заключении договоров социального найма.

По представлению прокурора Краснослободского района незаконно выделенное жилое помещение возвращено муниципалитету, виновная привлечена к дисциплинарной ответственности.