«Посмотрел на пассажира, а он сидит без головы»

Фатальное стечение обстоятельств, злой рок, трагическая случайность - ЧП в Лямбирском районе можно охарактеризовать различными эпитетами, вряд ли способными полно отразить кошмарную картину случившегося. 7 октября на трассе Саранск - Ульяновск жуткая смерть настигла 23-летнего студента Игоря Екимова. На переднем пассажирском сиденье автомобиля ему снесло половину головы случайно отлетевшей деталью от многотонной фуры.

Игорь Екимов учился на втором курсе физико-математического факультета МГПИ им. Евсевьева. В свое время парня отчислили из вуза, и он ушел служить в армию, но после снова взялся за учебу. В роковой день он отправится из Саранска в родную Чамзинку. На Химмаше на остановке у роддома поймал случайную попутку и попросил водителя «пятнашки» подбросить его до родных пенатов. 58-летний водитель «ВАЗа» направлялся в сторону Ульяновска, а потому не отказал студенту в просьбе. Игорь сел на переднее пассажирское сиденье, пристегнулся ремнем безопасности, и машина выехала на трассу. В салоне звучала музыкальная композиция радиостанции, водитель и его спутник поддерживали ничего не значащий разговор о жизни. Однако вскоре произошло то, что водитель «пятнашки» запомнит на всю оставшуюся жизнь.

В 10.10 около села Аксеново во встречном к легковушке направлении в сторону Саранска неслась огромная фура «Фрейтлайнер CENTURY» с полуприцепом TROUILLET. В страшный миг от грузовика отлетела какая-то металлическая деталь, пробила лобовое стекло и буквально снесла голову Игорю Екимову. Скорость железки была столь высокой, что пробила и заднее стекло автомобиля, отлетев еще на 50 метров от машины. Водитель «пятнашки» в ужасе ударил по тормозам. Весь салон авто был залит кровью, Игорь Екимов погиб на месте.

«Я ехал из Саранска в Чамзинку. Парень голосовал у роддома, ему надо было в Чамзинку, решил подбросить. Около села Аксеново по встречной двигалась фура, как вдруг из-под нее вылетела болванка - деталь от дискового барабана. Вон она лежит на дороге, - показывает сотрудникам республиканской Госавтоинспекции водитель легковушки. - Все произошло в считаные секунды. Я даже не успел среагировать. Увесистая деталь вырвала щетку, пробила стекло… Посмотрел на пассажира, а он сидит без головы».

Оказалось, что у полуприцепа фуры произошло разрушение тормозного барабана на средней оси, увесистые фрагменты которого отлетели в «ВАЗ» пятнадцатой модели. Почему это произошло, еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Судя по всему, будет назначена автотехническая экспертиза, которая даст ответ, кто виноват в произошедшем. Кстати, за рулем грузовика находился 33-летний житель Саранска. Если эксперты сделают вывод, что водитель фуры не следил за состоянием грузовика и это привело к трагедии, не исключено, что именно ему предстоит отвечать за смерть парня.

Как сообщили в МВД по РМ, в настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия назначен ряд экспертиз, которые позволят установить техническое состояние грузовой машины. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие отрабатывает все возможные версии произошедшего, в том числе заводской брак либо нарушение установки тормозного барабана. Уже известно, что в мае этого года была произведена его замена, а в начале октября менялись тормозные накладки. В обоих случаях ремонт производился в специализированной мастерской. У водителя большегруза имеются необходимые документы. Установлено также, что автомобиль двигался с разрешенной массой и, по всей видимости, без превышения скорости.

К слову, за три дня до этой трагедии все в том же Лямбирском районе произошло ДТП с участием «Шевроле Лачетти» и еще одного большегруза - КамАЗа с прицепом. Авария случилась ночью 4 октября. В 23.15 на 277 км трассы Н. Новгород - Пенза - Саратов 37-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с грузовиком. В результате ДТП управлявший «Шевроле Лачетти» парень от полученных травм скончался на месте. Заметим, что ранее он был лишен прав. Двое пассажиров иномарки 21 и 31 года с тяжелыми травмами были госпитализированы в реанимационное отделение РКБ № 4.