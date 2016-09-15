Убийственный спор о компьютерах

Печальным образом закончился пьяный диспут двух саранских программистов по больному для них вопросу - у кого все-таки круче компьютер. Исчерпав все аргументы, один из спорщиков (кстати, совершенно благополучный в социальном плане человек) схватил топор и дважды обрушил его на голову оппонента, а потом нанес еще и 11 ножевых ранений. В убийстве 37-летнего инженера-программиста «Электровыпрямителя» Евгения Люлина правоохранители подозревают его приятеля, 30-летнего диспетчера госучреждения «Госинформ» Александра Трофимова.

На минувшей неделе социальные сети, электронные СМИ, а затем и правоохранительные органы распространили информацию о розыске Евгения Люлина, который в пятницу 16 сентября ушел из дома и не вернулся. Родителям парень сказал, что собирается выпить с друзьями пива, и пропал. Ни ночью ни утром Евгений на звонки не отвечал. При этом, по словам матери, единственный сын всегда приходил домой ночевать. Днем женщина стала обзванивать друзей и знакомых сына. Одним из первых, кому она позвонила, был Александр Трофимов, хотя Евгений не говорил, что собирается встретиться именно с ним. По телефону Трофимов заявил взволнованной родительнице: «Да, Женя приходил ко мне в гости, мы выпили пива, а потом он ушел. Было это в час - половину второго ночи! Куда он пошел дальше, я не знаю». При этом Александр сказал, что хотел вызвать приятелю такси, но тот отказался.

Мать парня обзвонила все больницы и отделы полиции, но сына нигде не было. Пришлось писать заявление в правоохранительные органы об исчезновении человека. Первым делом сыщики нагрянули к Александру Трофимову. Парень спокойно сообщил полицейским то же самое, что сказал и матери Люлина, - вечером встретились, выпили пива, поговорили, ночью Евгений ушел.

Но через несколько дней в квартиру Трофимова в доме № 32 по улице Лихачева вновь пришли следователи - на этот раз вместе с криминалистами. Хотя внешне в квартире все было абсолютно чисто, специалисты с помощью современной техники обнаружили следы замытой крови. В среду 21 сентября Трофимов был задержан на своем рабочем месте. Отпираться было бессмысленно - Александр признался в убийстве приятеля и рассказал, как все произошло.

Александр и Евгений познакомились несколько лет назад во время отдыха на турбазе «Сура» - их поселили в одном домике. С тех пор они периодически встречались за кружкой пива, общались. Тем более что поговорить было о чем, парней связывало общее увлечение - компьютерные технологии. По признанию Трофимова, в тот злополучный вечер 12 сентября они отмечали профессиональный праздник программистов. Евгений пришел в гости к Александру около 19 часов. Приятели выпили примерно по три литра пива. Когда оба захмелели, принялись обсуждать процессоры и видеокарты. Люлин рьяно отстаивал превосходство графических карт фирмы NVIDIA, тогда как Трофимов бился за AMD Radeon. Как водится по пьяной лавочке, дело дошло до обзывательств и уничижительных характеристик - твоя карта дерьмо, фуфловая подделка и т.п. Вспыльчивый хозяин квартиры в какой-то момент не выдержал оскорбительных высказываний, схватил кухонный топорик и дважды ударил острием по голове оппонента, а затем толкнул его на кровать. Трофимов размозжил Евгению череп. Находясь в прострации, программист сидел и думал, что делать дальше. Открытая черепно-мозговая травма не оставила Люлину ни единого шанса на выживание. Но хозяин квартиры решил действовать наверняка - для верности он взял нож и вонзил его уже в мертвое тело товарища более десяти раз!

Позже Трофимов признается следователю, что после расправы сразу же протрезвел. Александр стал думать, как избавиться от трупа. Душегуб снял с убитого окровавленную одежду и сложил ее в отдельный пакет. Тело приятеля (на нем оставались трусы и носки) Александр завернул в строительную прозрачную целлофановую пленку. Около часа ночи он взвалил на себя труп, вытащил его из квартиры на улицу и затолкал в багажник своей «Нивы». После этого он забрал пакет с окровавленными вещами приятеля.

Александр отправился искать укромное место, где можно избавиться от трупа, и вспомнил, что за заводом «Резинотехника» есть глухое место, как-то он гонял там на своей «Ниве» по пересеченной местности. Проехав завод, Александр свернул на грунтовую дорогу и остановил машину. Там он вытащил тело и выбросил его в лесопосадки.

Избавившись от трупа, сотрудник «Госинформа» поехал по дороге Химмаш - Светотехстрой и на мосту выбросил окровавленные вещи и телефон Люлина в реку. А потом отправился домой спать. Кстати, в своей квартире компьютерщик устроил генеральную уборку - замыл, как ему казалось, все следы крови, по нескольку раз перестирал окровавленное покрывало и другие вещи.

Когда к нему нагрянули сотрудники полиции с расспросами о пропавшем приятеле, уверений программиста, что Люлин ушел от него ночью, оказалось достаточно.

После первого визита оперативников к Трофимову на его странице в социальной сети появилась запись: «Пропал человек, 37 лет, в ночь с пятницы на субботу, в последний раз видели на Химмаше в районе Лихачева. Был одет в черную куртку, Синие джинсы, серую футболку. Кто знает любую информацию, сообщите или позвоните в полицию». Вероятно, Александр наивно полагал таким образом отвести от себя подозрения. А чуть позже программист сделал такую запись на своей странице: «Жизнь - это волчья тропа, по которой нужно пройти, оскалив зубы, но при этом остаться человеком».

После разговора с оперативниками Трофимов занервничал. Он стал переживать, что труп Люлина могут найти, тем более что закапывать его он не стал. Следующей ночью Александр сел в машину и снова отправился в лесопосадки за «Резинотехникой». Когда он отыскал тело приятеля, достал из багажника канистру с бензином, облил труп и поджег. Родственникам пришлось хоронить Евгения Люлина в закрытом гробу.

После задержания Трофимов был морально подавлен. В беседе со следователем говорил, что жизнь для него закончилась. Он полностью признал вину и раскаялся в убийстве. Октябрьским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

23 сентября Александра Трофимова доставили в Октябрьский районный суд для избрания ему меры пресечения.

- Родился в Саранске, проживаю по улице Лихачева, 32, - представляется суду Трофимов. - Образование высшее, не женат, детей не имею. Работаю диспетчером в Государственном автономном учреждении «Госинформ».

- Трофимов подозревается в совершении особо тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает до 15 лет лишения свободы, - зачитывает ходатайство следователь. - Периодически злоупотребляет спиртными напитками, на иждивении никого не содержит. У следствия есть основания полагать, что, находясь на свободе, Трофимов может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Также учитывая, что преступление было совершено подозреваемым по месту его проживания, он может уничтожить его следы. Кроме того, он может оказать давление на следствие. Прошу избрать Трофимову как меру пресечения взятие под стражу.

- Согласно характеристике домового комитета дома № 32 по улице Лихачева Алескандр Трофимов соседями характеризуется положительно, жалоб на поведение не было, ведет трезвый образ жизни, - зачитывает материалы судья. - Участковый характеризует Трофимова удовлетворительно. Живет один, не судим, к административной ответственности не привлекался.

- Ваше отношение к ходатайству следователя? - спрашивает Трофимова судья.

- На следствии ничего не скрывал, все показывал, как было. Прошу заключить меня под домашний арест.

- С первого допроса мой подзащитный начал давать признательные показания, - говорит адвокат. - Добровольно выдал орудие преступления. Все доказательства по делу изъяты с места жительства, поэтому считаю, что Трофимову можно избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Считаю, что воспрепятствовать следствию он не сможет, скрываться тоже не станет. Мой подзащитный не судим, не привлекался, имеет положительные характеристики от домового комитета и участкового, поэтому прошу избрать ему домашний арест, а в удовлетворении ходатайства следователя отказать.

После совещания суд решает заключить Александра Трофимова под стражу.

Алексей НИКОЛАЕВ

