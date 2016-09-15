Приговор за смерть новорожденной девочки

Атяшевский суд вынес приговор 44-летней санитарке Людмиле Фадеевой из села Алово. Она обвинялась в убийстве своей новорожденной дочери. Сотрудница дома престарелых родила ребенка, дождалась, когда он истечет кровью, а потом закопала тело на своем приусадебном участке. Женщина полностью признала вину, раскаялась и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Расследованием этого дела занимались сотрудники Ардатовского межрайонного следственного отдела СКР по РМ. Правоохранители выяснили, что 20 мая этого года у Фадеевой начались схватки. Чтобы никто этого не заметил, Людмила отправилась в баню, где родила здоровую девочку. Затем она взяла ножницы, перерезала пуповину, но завязывать ее не стала. Именно это и определило дальнейшую судьбу малышки - новорожденная истекла кровью. После того как она перестала дышать, Людмила взяла лопату, вырыла могилку в огороде и закопала дочь, как будто ее никогда не было. Позже мать-убийца признается, что в дальнейшем планировала перезахоронить тело убиенной малютки на кладбище.

Сделать это ей помешал соседский пес по кличке Амур. 2 июня он принес в зубах в огород местной учительницы русского языка и литературы Татьяны Захаровой труп новорожденного ребенка. Хозяйка дома, пришедшая в ужас, немедленно позвонила в правоохранительные органы.

Правоохранители бросили все силы на поиски матери. Во время розысков отрабатывались различные версии, в том числе что ребенка в Алово могла подкинуть мать из другого населенного пункта или даже соседней Ульяновской области. Но оказалось, что родившая малышку мамаша живет совсем рядом. Когда правоохранители стали тщательно расспрашивать соседку Татьяны Захаровой, Людмилу Фадееву, та в какой-то момент во всем созналась. Женщина рассказала, что новая беременность была нежеланной, и она тщательно скрывала свое положение. У Людмилы двое детей (12-летняя дочь и 23-летний сын). - «Третий ребенок мне был не нужен. Решила скрыть ото всех, что беременна, а потом родила по-тихому…».

Как Людмиле Фадеевой удавалось скрывать свое положение, не совсем понятно. Даже супруг уверяет, что не подозревал о беременности. Всем родным и знакомым женщина говорила, что просто поправилась. Про Людмилу в селе говорят: женщина положительная, трудолюбивая, правда, неразговорчивая. В последнее время Фадеева работала санитаркой в Козловском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Коллеги Людмилы также о ее беременности ничего не знали: «Она женщина плотная, да к тому же, когда санитары на работу заступают, они надевают широкие халаты. Все сотрудники дома-интерната в шоке от поступка Людмилы, никто от нее такого не ожидал!».

С учетом особого порядка рассмотрения, полного признания вины и раскаяния подсудимой суд не мог назначить наказание, превышающее 3 с небольшим года.

В итоге приговором суда Людмиле Фадеевой назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.