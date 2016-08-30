Проучили «педофила»

В Пролетарском суде Саранска стартовал процесс по делу об избиении 26-летнего строителя из Таджикистана Абу Малика Латипова. Приезжий в социальной сети назначил свидание 13-летней девочке, а когда явился на рандеву, был избит толпой подростков. Юнцы заявили, что так они проучили любителя клубнички за подозрительное внимание к маленькими девочкам. Правда, «охотники на педофилов» также похитили у гастарбайтера паспорт, патент на работу от миграционной службы, телефон и карманные деньги. Все это добро забрал 16-летний Дмитрий Тремасов (фамилии несовершеннолетних фигурантов дела изменены). Теперь в суде парню пришлось отвечать по двум статьям Уголовного кодекса: «Грабеж» и «Похищение документов».

Скорее всего, об этой истории правоохранители так бы и не узнали, ведь гастарбайтер после расправы не собирался идти в полицию, поскольку боялся быть обвиненным в педофилии. Знакомый строителя написал налетчикам сообщение с просьбой вернуть хотя бы документы. На что получил ответ: «Все верну за 20 тысяч рублей». Таких денег у приезжего не было, а документы были нужны как воздух, тогда он и решился обратиться за помощью в полицию. Надо сказать, что вымогательством денег занимался уже другой юноша, дело в отношении его сейчас расследуется отдельно.

Во время расследования дела по грабежу и похищению документов в руки следователей попало видео, которое во время избиения снимали сами подростки. На кадрах видно, что юнцы в масках повалили приезжего и принялись избивать его ногами. По информации правоохранителей, в экзекуции участвовали около 15 подростков в возрасте от 8(!) до 18 лет. Большинство из них уже стояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Правоохранителям удалось установить личность десяти подростков.

Суд по делу Дмитрия Тремасова начался с того, что потерпевшему потребовался переводчик. Толмач на первое заседание почему-то не явился, и судья уже был готов отложить заседание. Однако один из приятелей Латипова заявил, что по-русски он все хорошо понимает и готов переводить другу все, о чем будут говорить на процессе. Переводчика попросили расписаться в том, что он предупрежден об уголовной ответственности за неправильный перевод.

Суд объяснил потерпевшему, что статья «Похищение документов» - средней тяжести и при примирении сторон может быть прекращена, а вот грабеж - преступление тяжкое, и дело по нему прекращено быть не может. Стоит сказать, что еще до процесса адвокат саранского подростка и его мать активно вели переговоры с Латиповым и его приятелями. Суть предложений сводилась к тому, что Латипов должен заявить в суде, что претензий к юноше не имеет, прощает его и готов с ним примириться.

- У него никаких претензий нет, - объясняет за Латипова переводчик. - Он хочет быстрее все это прекратить.

Прокурор зачитывает обвинительное заключение и подробно описывает, как подростки просили девушку назначить встречу Латипову, как собрали народ, устроили засаду, поколотили любителя 13-летних школьниц и как Тремасов забрал у жертвы телефоны и документы.

- Вам понятно, в чем вас обвиняют? Вину свою признаете? - интересуется у Тремасова судья.

- Понятно. Вину признаю частично. Похищение паспорта признаю полностью, по поводу грабежа - я паспорт достал, а то, что там деньги, я не видел. То есть умысла их похищать у меня не было.

Первым суд решил допросить Латипова. «Переведите, что потерпевший должен расписаться за дачу ложных показаний», - просит переводчика судья. Переводчик буркнул два слова на своем, и Латипов пошел расписываться. «Я говорю, говорю, а вы переводите всего два слова, - удивляется судья. - Оказывается, великий и могучий не только русский язык, но и таджикский».

- Родился в Таджикистане, в Саранске работаю арматурщиком, - представился через переводчика Латипов. - 30 мая в социальной сети я познакомился с девушкой по имени Рита. Она предложила встретиться в тот же день, но я отказался. Тогда мы договорились встретиться на следующий день на улице Солнечной около магазина «Магнит». Обменялись телефонами. Встретились с Ритой около 19 часов вечера. Она предложила прогуляться. Я согласился, но предупредил, что времени у меня мало, нужно бежать на работу.

Мы зашли в какой-то парк, а сзади появились более десятка подростков в масках и погнались за мной. Они что-то кричали на русском, но я не понимал. Я пытался убежать, но споткнулся о бревно и упал. Они подбежали толпой и стали бить меня ногами по голове, туловищу и снимать на камеру мобильного телефона. Сопротивления я даже не пытался оказывать. Потом они забрали у меня два телефона - старый «Нокиа» и «Самсунг». «Нокиа» разбили и выбросили. Еще взяли наушники, паспорт, патент на работу и 600 рублей, они были в кармане. Всего у меня было похищено на 5 тысяч рублей. Потом я просил вернуть хотя бы паспорт и патент, а с меня потребовали 20 тысяч рублей. Я сказал, что у меня нет такой суммы.

- Вы знали, сколько лет девочке, с которой вы переписывались?

- Нет, не знал.

- А когда встретились и увидели ее, сколько лет ей было на вид?

- 15-16 лет.

- Ей было всего 13 лет!

- Компенсировал ли подсудимый причиненный вам ущерб? - задает вопрос Латипову адвокат.

- Да, он купил мне новый телефон и просил извинения.

После этого суд вызвал для допроса бывшего коллегу Латипова, 26-летнего уроженца Душанбе Тураева:

- Мы работали с Латиповым вместе. На следующий день после инцидента он пришел на стройку весь в синяках. Спросил его, что произошло. Он рассказал, как познакомился в социальной сети с девушкой, отправился с ней на свидание, а его избили полтора десятка человек и отняли документы, телефоны и деньги. Я решил помочь Латипову вернуть паспорт и написал на его телефон послание похитителям: «Верните паспорт». Похититель телефона ответил: «Все верну за 20 тысяч рублей». Таких денег у Латипова не было, написал, что он готов заплатить 3 тысячи за паспорт и патент. В ответ пришло сообщение: «Согласен на 15 тысяч, не меньше». Мы согласились, но обратились в полицию.

Следующим суд вызвал 16-летнего Данила Цыбина.

- Учусь на первом курсе техникума, точное название не помню, что-то с промышленностью связано.

- Вы что, не знаете, как ваше учебное заведение называется? - негодует судья. - Вас еще не отчислили за это? Расскажите, что произошло 31 мая этого года.

- Мы предложили Рите написать письмо Латипову, потом встретиться с ним и проучить. Собрались на поле у школы № 25, потом пошли на Солнечную караулить того, кто придет на свидание. Мы были в масках. Кто забрал телефоны и деньги, я не помню, - рассказывает Данил.

- Прошу огласить показания Цыбина, которые он давал на следствии, ввиду существенных противоречий, - ходатайствует прокурор.

- Потерпевший, вы не возражаете? - спрашивает прокурор Латипова через переводчика.

Переводчик начинает переводить на таджикский, и при этом в его речи проскальзывают русские слова - «жалобы у тебя есть, может, что-то болит?».

- Какие жалобы? Вы что переводите? - удивляется судья. - Вас же предупредили об уголовной ответственности за ложный перевод. Если вы и дальше так будете переводить, то из этого зала уедете совсем не туда, куда планировали.

Выяснилось, что потерпевший не возражает, и прокурор оглашает показания свидетеля, которые он давал на предварительном следствии:

- 30 мая около 19 часов я был вместе со своей знакомой Маргаритой, ученицей школы № 29. В этот момент ей на мобильный пришло уведомление о сообщении в социальной сети от Латипова - «Привет! Давай познакомимся». Маргарита показала мне сообщение, и мы вместе посмотрели страницу отправителя и стали переписываться. Сообщения от имени Риты писал я. Парень написал, что ему 23 года. В ответ написал, что Рите 15 лет, но это его не остановило, и он продолжил писать сообщения.

Тогда я предложил Маргарите проучить любителя знакомств с несовершеннолетними девочками. Она согласилась. Я продолжил переписку от ее имени и договорился о встрече. В тот же день я рассказал о переписке своему другу Алексею и предложил наказать настойчивого кавалера. Друг меня поддержал и предложил своей знакомой Евгении пообщаться с Латиповым. Девушка согласилась и договорилась о встрече с Латиповым на вечер 31 мая. Свидание она назначила на 18.30 около магазина «Магнит» у дома № 27 по улице Солнечной. Заранее договорились о том, чтобы девушка завела любителя школьниц в тихое немноголюдное место.

Днем 31 мая Алексей созвонился с приятелями и рассказал о планирующемся мероприятии, они согласились поддержать нас при разговоре с Латиповым. При этом никакой договоренности о том, что его нужно избить и что-то отобрать, не было. Встретиться с парнями договорились в 18 часов на футбольном поле школы № 25. В условленное время туда стали подходить как знакомые мне люди, так и незнакомые. Среди них были и девушки Рита и Евгения. Алексей сказал, что все собравшиеся пойдут с нами разговаривать с Латиповым.

В 18.20 Рита отправилась на встречу, а мы остались ждать в засаде. Договорились, что она приведет кавалера в условленное место, где мы будем его ждать. Для того чтобы он нас не узнал, мы надели маски. Как только Рита с Латиповым появились, мы выбежали из кустов. Ухажер испугался и кинулся бежать. Мы кричали ему: «Стой!». Латипов пробежал несколько метров, споткнулся и упал. Мы подбежали и стали бить его ногами. Я нанес около 5-6 ударов. Били все, в том числе и Тремасов. Жертва закрывалась руками и что-то кричала. Кто-то из ребят снимал все на камеру мобильного.

Мы стали спрашивать беглеца, для чего он встретился с Ритой. Латипов отвечал что-то невпопад и просил его отпустить. Затем Тремасов вытащил из карманов лежавшего на траве азиата паспорт, деньги - 600 рублей - и два телефона. Для меня это было неожиданно, поскольку заранее мы не договаривались что-либо похищать. Паспорт взял другой парень, он заявил Латипову, что вернет документ только за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Потом я узнал, что потерпевший написал заявление в полицию.

- Ваши показания? Так все было?

- Мои, не совсем все так.

- Ваша подпись? - показывает прокурор.

- Как бы моя, но я это подписывал, когда адвоката рядом не было.

- На момент дачи вами показаний вам уже исполнилось 16 лет, а значит, присутствие вашего представителя было необязательно, и тем более адвоката, поскольку вы допрашивались как свидетель.

- Ну да, все было так, как там написано. Подтверждаю.

Заседания по делу будут продолжены, «ВС» расскажет, чем завершится это судебное разбирательство.