Подполковник МЧС подстрелил друга на охоте

Печально закончилась охота для двух друзей, отправившихся на охоту в Ельниковском районе. 34-летний заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по РМ - старший оперативный дежурный, подполковник внутренней службы Александр Ликашков подстрелил своего друга 31-летнего Анатолия Дряхлова. Тяжело раненный житель Ельниковского района сейчас находится в краснослободской больнице.

Подполковник МЧС находился в отпуске и в минувшие выходные вместе с давним приятелем Анатолием Дряхловым отправился поохотиться на уток. Пострелять они поехали к деревне Мельсяны. Получилось так, что охотники стали обходить болото с разных сторон. Александр Ликашков услышал какой-то шорох в кустах и выстрелил на звук. В этом месте находился его друг Анатолий Дряхлов. Дробь угодила приятелю в лицо, правую руку, грудь и живот. МЧСник срочно отвез раненого в краснослободскую больницу.

Анатолия Дряхлова тут же уложили на операционный стол, врачи извлекли из его тела порядка ста дробин. У мужчины оказались повреждены внутренние органы. Сейчас состояние пациента медики оценивают как стабильно тяжелое. По предварительной информации, алкоголя в крови подполковника обнаружено не было. В ближайшее время оценку произошедшему ЧП дадут следователи.