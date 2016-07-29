Паралич дыхания

Попытка самостоятельно почистить канализационный колодец для жителей ромодановского села Атьма закончилась трагически. Трое спустившихся под землю «добровольцев» погибли, надышавшись смертельными парами сероводорода. Этот коварный газ унес жизни 26-летнего Евгения Волгаева, 51-летнего Дмитрия Фадеева и 52-летнего Александра Кравченко.

По словам местных жителей, денег в местной администрации на очистку канализационного коллектора почти никогда не удавалось изыскать, а потому местные мужики собирались и самостоятельно чистили колодец от нечистот. В последний раз такая работа проводилась больше года назад. Представители поселковых властей утверждают, что официально колодец на улице Центральной ни на чьем балансе не состоял, а значит, и заботиться о его нормальной работе, по сути, было некому.

Вечером 4 сентября трое мужчин - Евгений Волгаев, Дмитрий Фадеев и Александр Кравченко - собрались вместе и отправились к колодцу, который находится примерно в трехстах метрах от местной школы. Сначала в люк спустился Дмитрий Фадеев, из колодца он стал доставать ветки, бутылки и другой мусор. Потом он добрался до трубы и прочистил ее. Видимо, по этой причине в колодец сразу же стал поступать газ. Через несколько мгновений Дмитрий Фадеев потерял сознание и упал. Не раздумывая ни секунды, на выручку односельчанину бросился Евгений Волгаев, но, едва проникнув в колодец, тоже упал как подкошенный. Александр Кравченко наблюдал за происходящим сверху, но концентрация паров сероводорода была столь высока, что организм мужчины не выдержал и на поверхности - он надышался газом и упал в колодец. На подхвате у взрослых был еще и 16-летний парень. Он побежал за подмогой. Первым вытащили Александра Кравченко, он был еще жив. Однако спасти его не удалось, через несколько минут он скончался. Фадеев и Волгаев к тому времени также были мертвы. Из колодца трупы погибших извлекали сотрудники МЧС в специальных костюмах.

Специалисты сделали вывод, что в колодце в большой концентрации скопился сероводород - бесцветный газ с резким неприятным запахом. При вдыхании он способен нарушить внутриклеточное усвоение кислорода, что приводит к кислородному голоданию. Коварство данного соединения в том, что уже после нескольких вдохов человек перестает ощущать его запах. Если при этом концентрация газа повышается, жертва может погибнуть от отравления, так и не почувствовав опасности. При вдыхании газа в значительных концентрациях возможен мгновенный обморок после первого же вдоха и смерть от паралича дыхания. Как правило, от сероводорода могут защитить фильтрующие и изолирующие противогазы. Естественно, что, отправляясь чистить колодец, жители Атьмы ни о каких противогазах даже не думали.

Родственники погибших негодуют - люди погибли из-за отсутствия денег у администрации села на очистку канализации специальными службами. Жить без минимальных благ цивилизации жителям села не хотелось, вот и приходилось мужикам самостоятельно лазить в колодец. В итоге в Атьме прошли сразу тройные похороны.

Александр Кравченко был водителем школьного автобуса, у него остались жена и двое детей. Дмитрий Фадеев - водитель сельхозпредприятия «Пушкинский», у него также остались жена и сын. Самый молодой из троих - Евгений Волгаев - недавно с красным дипломом окончил строительное отделение кемлянского аграрного колледжа и планировал устроиться на работу по специальности. Но колодец-убийца спутал все планы. Мать парня несколько лет назад похоронила супруга, теперь - сына.

Расследованием ЧП в Ромодановском районе занимаются сотрудники Ичалковского межрайонного следственного отдела СКР РФ по РМ. «По предварительной версии следствия, мужчины самостоятельно без участия специалистов чистили канализацию и погибли, отравившись газом, - сообщила старший помощник СКР по РМ Наталья Афанасьева. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. С места происшествия изъяты пробы воздуха, по которым назначены необходимые исследования. По факту гибели трех местных жителей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В этом году в Мордовии это уже третий случай гибели людей в колодцах, унесших жизни 8 человек. Уголовные дела о подобных происшествиях находятся в производстве следователей Ардатовского и Пролетарского межрайонных следственных отделов. Напомним, во время ремонта канализационной насосной станции на площадке «Мордовского Бекона» в селе Вечерлеи Атяшевского района погибли главный энергетик и слесарь отделения. В июле в недействующей скважине водозаборной станции, расположенной в селе Лямбирь, погибли три человека.

В связи с участившимися случаями гибели людей Следственное управление информирует, что перед выполнением каких-либо работ в водопроводных и канализационных колодцах, погребах необходимо проветривать сооружение и помещение и соблюдать следующие требования безопасности:

- перед спуском в колодец проверить загазованность воздушной среды с помощью газоанализатора;

- не проверять наличие газа в колодце, погребе, подвале зажженными спичками, горящей бумагой или горящим предметом, обычным фонарём и не удалять газ путём выжигания во избежание взрыва;

- перед началом работ или при обнаружении газа в колодце, погребе, подвале, гараже необходимо принять меры по его удалению путём длительного естественного или принудительного вентилирования;

- перед спуском в колодец, камеру надеть предохранительный пояс со страховочным канатом и средства индивидуальной защиты (противогаз), взять газоанализатор;

- в процессе работы в колодце постоянно проверять воздушную среду на загазованность с помощью газоанализатора.

Эдуард АНЮТИН

