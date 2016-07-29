Директор увел у «Медтехники» 700 тысяч рублей

Директор ГУП «Медтехника» 59-летний Михаил Аникеев предстанет перед судом за присвоение и растрату 710 тысяч рублей. Эти деньги он похитил у предприятия и потратил их на обустройство своего дома и магазина. Расследованием дела занимались сотрудники Следственной части Следственного управления МВД по РМ. На сегодняшний день уже бывший руководитель «Медтехники» обвиняется в 11 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей «Присвоение и растрата».

В Мордовии государственное предприятие «Медтехника» специализируется на торговле медицинской техникой и ортопедическими изделиями. Как утверждают представители следствия, преступления Михаилом Аникеевым были совершены в период с июня 2012-го по декабрь 2015 года. Воспользовавшись своим служебным положением, руководитель предприятия совершил растрату около 650 тысяч рублей, принадлежавших организации. Деньги были потрачены на изготовление и установку в его жилом доме, на приусадебном участке и в магазинах, принадлежащих ему и гражданской супруге, металлических дверей и навесов, пластиковых окон, лестничных ограждений и столбов, двух теплиц, ворот откатного типа, металлических перил, торговых витрин и стеллажей. Кроме того, Аникеев приобрел для своих нужд сотовый поликарбонат, бильярдный стол и аксессуары для него. При этом заказчиком товаров и услуг выступала организация, в которой трудился сам Аникеев, - первичная документация оформлялась на предприятие. По указанию Аникеева бухгалтер отражала поступление товаров по складскому учету без проверки их фактического наличия.

Помимо этого, экс-руководитель «Медтехники» совершил два факта присвоения денег на общую сумму более 60 тысяч рублей. Как установило следствие, мужчина приобрел для личных нужд снегоуборщик, наручные часы и другие товарно-материальные ценности. В дальнейшем он решил возместить понесенные расходы за счет организации. Для этого одному из сотрудников предприятия из кассы были выданы в подотчет деньги, которые в дальнейшем он передал руководителю организации.

Свою вину в совершенных преступлениях Михаил Аникеев признал полностью, возместил причиненный ущерб и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В настоящее время оно направлено в суд.