В центре Саранска сгорело кафе, торговавшее шаурмой

Около 4 часов утра 25 августа в самом центре Саранске заполыхало небольшое кафе. Оно располагалось рядом с домом № 101 по ул. Полежаева напротив экономического факультета мордовского университета. В заведении готовили шаурму, выпечку, предлагали напитки. Поварами здесь были выходцы из Средней Азии. Очевидцы утверждают, что перед пожаром они слышали сильный хлопок, от которого в соседнем доме посыпались стекла.

«Около 4 часов утра мы с коллегами готовили шаурму, - говорит повар сгоревшего кафе. - Произошло замыкание в электропроводке, вспыхнула икра, которая быстро переросла в пламя. Мы пытались потушить пожар самостоятельно, но не получилось. Павильон отделан в основном пластиком, огонь стал быстро распространяться по кафе. Мы испугались, выбежали на улицу и вызвали пожарных. Однако, когда приехали пожарные машины, павильон был полностью объят пламенем. Спасти кафе не удалось, оно выгорело дотла».

«В 4 часа утра я проснулась от сильного хлопка на улице, он был похож на взрыв, - рассказывает жительница дома № 101 по ул. Полежаева. - У меня в комнате выбило стекла, на улице стало светло, как днем. Оказалось, за окном полыхал павильон, где продавали шаурму. Возможно, внутри этого кафе взорвался газовый баллон, на котором азиаты готовили свои блюда».

В результате ночного ЧП пострадали не только стекла у жителей близлежащего дома, но и вывески магазинов, расположенных в доме на первом этаже. Весь следующий день рабочие были заняты тем, что разгребали завалы обгоревшего павильона. Сейчас сотрудники дознания проводят проверку по факту пожара.

Сотрудники республиканского МЧС полагают, что стекла на первом этаже жилого дома выбило не взрывом, а от высокой температуры, хлопок же - следствие повреждения пластиковых стеклопакетов. «Внутри помещения находились три газовых баллона, и если бы они взорвались, трагедии было бы не избежать, - заявил представитель группы информационного обеспечения ГУ МЧС России по РМ Николай Нарайкин. - Пострадавших в результате пожара нет. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки».