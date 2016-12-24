В Мордовии продолжается комплексное развитие территорий

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За несколько лет в России порядка 5,5 млн кв. м недвижимости введено в эксплуатацию по проектам комплексного развития территорий. КРТ – это механизм, который позволяет быстрее вовлекать в оборот неэффективно используемые территории, в первую очередь под жилищное строительство.
Этот инструмент обновления городской застройки работает с 2021 года и постепенно набирает темпы. Он предусматривает строительство современного жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также расселение граждан из аварийных домов.
«Правительство продолжает вести системную работу в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" по созданию комфортных, современных условий для жизни. В том числе и через механизм комплексного развития территорий, который всё активнее применяется в регионах России. Этот инструмент позволяет обновлять города системно – вместе с жильём создавать современную социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру, избавляться от хаотичной точечной застройки и задавать новый стандарт среды для жизни. С 2021 года по проектам комплексного развития территорий введено в эксплуатацию порядка 5,5 млн кв. м недвижимости, из них более 4,6 млн кв. м – это жильё. Только за неполный 2026 год введено свыше 1 млн кв. м жилья. К 2030 году проекты КРТ должны составлять 10% от общего ввода жилья в стране – это наш ориентир для качественного обновления населённых пунктов», – отметил заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.
Сейчас в 81 регионе в активной стадии реализации – 1 558 проектов КРТ на площади больше 30 тыс. га. Градостроительный потенциал данных проектов составляет порядка 229 млн кв. м недвижимости, в том числе больше 171 млн кв. м жилой площади.
В Мордовии комплексное развитие территорий идёт сразу по двум направлениям: в городах и сельской местности. От точечной застройки постепенно переходят к кварталам с готовой инфраструктурой.
Фото: Пресс-служба Главы РМ
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