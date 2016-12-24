Уведомление о предоставлении платного эфирного времени для предвыборной агитации на телеканале «Телевидение Саранска» (ТВС)

Организация телевизионного вещания «Телевидение Саранска» (АНО «ТВС»), свидетельство о рег. СМИ Эл.№ ТУ13-00197 от 29 апреля 2019г., ИНН 1300003685, ОГРН 1231300000018 сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, кандидатам на должность Главы Республики Мордовия, кандидатам в депутаты Государственного Собрания Республики Мордовия восьмого созыва и их представителям платное эфирное время для проведения предвыборной агитации на следующих условиях: общий объем платного эфирного времени – 60 000 секунд. Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения предвыборных агитационных материалов: 05:30-10:00 - 99 руб./сек, 10:00-16:30 - 99 руб./сек, 16:30-00:00- 99 руб./сек.