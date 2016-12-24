Президент России рассказал о работе по стабилизации ситуации с топливом

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам снабжения регионов страны топливом. Глава государства лично включен в эту работу и консолидирует все необходимые ведомства и службы.



«На максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Сокращены сроки текущих ремонтов, а плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – сообщил он.

Также было отмечено, что введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается возможность введения такой же меры для дизельного топлива, так как обеспеченность топлива для россиян важнее экспортных запросов.

Президент подчеркнул, что масштаб рисков требует системности в решении вопросов топливного обеспечения. Страна будет подготовлена к любым вызовам в этой сфере через рост производства и регулирование цены. Оперштаб Правительства уже проводит круглосуточную работу, чтобы контролировать ситуацию в каждом регионе.

Отдельное внимание уделят сельскому хозяйству, чтобы обеспечить предприятия топливом для проведения уборочных работ. Владимир Путин заявил о необходимости приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса соблюдались сезонные графики поставок топлива, ведь от этого зависит урожай.