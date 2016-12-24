Зампредседателя Госсобрания РМ помог навести порядок в одном из саранских дворов

Жители Мордовии часто оставляют обращения в соцсетях, что помогает органам власти и ответственным ведомствам оперативно узнавать о проблемах, которые нуждаются в решении. Одна из наиболее распространенных тем для жалоб – содержание придомовых территорий МКД.

К примеру, жильцы дома №31 по проспекту 50 лет Октября сообщили, что асфальтовое покрытие в их дворе после зимы находится не в лучшем состоянии. Также они отметили, что во время работ по подготовке к отопительному сезону был смыт весь песок с детской площадки. К решению вопросов подключился зампредседателя Госсобрания РМ, депутат «Единой России» Сергей Вдовин.

«Дворовые территории всегда должны быть комфортными и красивыми, ведь это первое, что видит человек, выходя из дома. Это места, где граждане общаются с соседями и гуляют с детьми. Поэтому всегда стараюсь оперативно реагировать на проблемы, о которых сообщают жители МКД, — в том числе в рамках партийных проектов «Единой России», направленных на благоустройство городской среды», – отметил Сергей Михайлович.

В итоге все вышеуказанные проблемы были оперативно решены – ямы заделаны, а в песочницу завезли песок. Жильцы дома поблагодарили депутата за внимание и оказанную помощь.