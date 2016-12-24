В Мордовии синоптики предупреждают о надвигающейся грозе и сильных порывах ветра

Как сообщает МЧС по РМ, по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа местами по республике прогнозируется гроза, при грозе порывы ветра до 15-18 м/с.

В отдельных районах возможен град.