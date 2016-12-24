Троицкая церковь села Адашево претендует на включение в новый турмаршрут по Кадошкинскому району

Бизнес-десант вместе с заместителем Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Оксаной Лариной, представителями Центра «Мой бизнес» и туристической отрасли региона посетили Троицкую церковь в селе Адашево Кадошкинского района Мордовии.

Напомним, что сейчас благодаря реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» прорабатывается возможность создания нового туристического маршрута, который охватит главные достопримечательности района.

Святыня была построена в 1864 году. Это одноглавая церковь с четырехъярусной колокольней, увенчанной массивным куполом. В начале 1930-х годов, когда власти массово закрывали храмы, верующие долго защищали эту церковь (в приход, кроме Адашева, входили деревни Потьма и Нагорные Полянки). Они не подпускали безбожников к храму.

Только в 1941 году, когда большинство защитников ушло на войну, местные власти смогли закрыть церковь. Но, узнав, на какой день назначена эта акция, жители села всего за одну ночь смогли вынести из храма всё ценное, а освободившееся пространство заполнили мешками с зерном, превратив его в зернохранилище. Тем самым было предотвращено планируемое кощунство – размещение в святых стенах атеистического клуба.

Уже в 1946 году, вследствие настойчивых ходатайств приходских активистов, храм был вновь открыт. Что почти невероятно, из подвалов райкома партии и запасников районного музея были извлечены сохранившиеся храмовые иконы, церковная утварь и священнические облачения (как из Адашевской церкви, так и из других церквей Инсарского района), которые бережно сохраняются по сей день.

В 1980-е годы Троицкая церковь была признана памятником архитектуры республиканского значения. После образования Саранской епархии она была полностью отреставрирована.