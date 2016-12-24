Саранский государственный промышленно-экономический колледж ремонтируют в рамках нацпроекта

В Мордовии реализуется национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования – школ, колледжей и техникумов.

В рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт Саранского государственного промышленно-экономического колледжа. В прошлом году там был создан образовательно-производственный кластер «Металлург-Мордовия» федерального проекта «Профессионалитет».

Здание колледжа, которому почти 90 лет, давно требовало обновления. Работы проводятся масштабные. Строители приведут в порядок фундамент, цоколь, отмостки, а также фасад колледжа. Отремонтируют кровлю, междуэтажные перекрытия, потолки и полы. Обновят окна, двери, входные группы и лестницы. Также модернизируют инженерные коммуникации, электрику и системы пожаротушения.

Сейчас в колледже идет приемная кампания. По проекту «Профессионалитет» ведется прием на 14 специальностей. Обучение студентов ориентировано на практику. Молодые люди получают специальность, востребованную на рынке труда, опыт работы на производстве и гарантированное трудоустройство.