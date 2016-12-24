В Мордовии кладовщика сгубила страсть к спортивным ставкам

В столице Мордовии суд рассмотрит уголовное дело в отношении 31-летнего местного любителя спортивных ставок. Он обвиняется в присвоении товарно-материальных ценностей с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По информации МВД по РМ, расследование установило, что в январе 2023 года обвиняемый устроился на должность кладовщика в организацию по оптовой торговле сантехническими и строительными материалами. В свободное время молодой человек увлекался онлайн-ставками на спортивные мероприятия, но ставки были все чаще проигрышными, поэтому он накопил немалые долги.

Тогда фигурант решил поправить свое финансовое положение за счет хищения товарно-материальных ценностей. Воспользовавшись своим служебным положением, в период с января по октябрь 2024 года он предлагал покупателям приобретать продукцию значительно ниже рыночной цены.

Для этого игрок использовал предоставленную работодателем скидку. Денежные средства за товар клиенты передавали ему в основном наличными, либо переводили на счета его знакомых. А кладовщик поступившую от реализации выручку просто не вносил в кассу, а присваивал себе. Похищенные деньги он тратил на очередные ставки и оплату долгов.

Недостача на общую сумму 1 061 653 рубля была выявлена руководителем предприятия в ходе инвентаризации. Молодой человек был уволен с должности кладовщика.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.