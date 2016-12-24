К Юнармейским военно-патриотическим сборам ПФО «Гвардеец» готовы!

1 августа 2025 года в Пензе состоялась торжественная церемония открытия Юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец». В мероприятии приняли участие заместители полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов и Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Герои Российской Федерации Расим Баксиков, Никита Палазник, Александр Белоглазов, Олег Лобунец. В числе приглашенных – участник программы «Время героев» подполковник полиции Иван Амиров, наставником которого является полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

В день открытия «Гвардейца» почетные гости проведут Уроки мужества для участников сборов, в ходе которых расскажут о важном значении СВО, о ситуациях на фронте и героизме сослуживцев, а также поделятся личными историями из своей жизни.

Украшением церемонии открытия сборов стало выступление сводного духового оркестра, состоящего почти из 300 музыкантов. Это участники творческого проекта «Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы России». 12 ведущих музыкальных коллективов из разных регионов России исполнили для гостей и участников сборов патриотические композиции.

«Гвардеец» пройдет с 1 по 21 августа на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулева. В сборах примут участие 360 юношей из 14-ти регионов Приволжского федерального округа, а также ДНР, ЛНР, Запорожской области и впервые – из Республики Беларусь.

Мордовию на Юнармейских военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец» представляют 20 юношей из образовательных организаций Саранска и районов республики.

Общественный проект ПФО «Гвардеец» реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Испокон веков в России уважали и уважают ратный труд. Вся история Государства Российского неразрывно связана с историей воинства. Армия была, есть и остается неотъемлемой составной частью нашего народа. И сегодня, в условиях специальной военной операции, когда ваши отцы и братья находятся на передовой, особенно важно, что подрастающее поколение молодых людей, воспитанное на основе ценностей патриотизма, уважения к истории Отечества и доблестных подвигов наших предков, готовит себя к защите Родины», – отметил на торжественной церемонии открытия замполпреда Президента России в ПФО, участник первого образовательного модуля федеральной программы «Время героев», курирующий в аппарате полномочного представителя проекты военно-патриотической направленности, Александр Тихонов.

Участники сборов полностью погрузятся в армейскую жизнь, будут соревноваться в силе, смекалке и выносливости. Им предстоит многому научиться: продемонстрировать как сплоченность команд, так и личные достижения. Ребята своими глазами увидят и в некотором роде почувствуют на себе солдатский быт и солдатские будни, познакомятся с современным вооружением Российской Армии.

«Ваша смена – особенная. Она проходит в Год защитника Отечества и 80-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Ваши прадеды плечом к плечу сражались за свою Родину. И они были бы счастливы знать, что у них подросла достойная смена. Убежден, во взрослой жизни, в воинской службе вы будете достойно продолжать дело своих дедов и прадедов», – обратился к участникам сборов губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Гвардейцев ждут строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка, а также занятия по истории Отечества и основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, изучению и управлению БПЛА. В рамках сборов состоятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам, а также по мини-футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, пейнтболу, шашкам. Впервые в год 80-летия Победы пройдет турнир по гиревому виду спорта; юнармейцы выполнят совместно 1418 подъемов гирь – в память о каждом дне Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Для участников сборов также предусмотрены творческие конкурсы, где они смогут представить свой регион и продемонстрировать собственные таланты, интересная культурно-познавательная программа для знакомства с историей и знаковыми местами Пензенской области.

Напомним, военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензенской области проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО совместно с Министерством обороны России. Одной из важнейших задач проекта является военно-патриотическое воспитание молодежи. За время проведения сборов в них приняли участие более 5 тыс. человек, многие из которых связали свою жизнь с Вооруженными Силами РФ или правоохранительными органами, став настоящими защитниками Отечества.