В Мордовии изучат общественное мнение о деятельности полиции

Национальный приоритет
Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Как сообщает МВД по РМ, с 1 августа по 30 сентября 2025 года на территории республики силами сотрудников органов внутренних дел с привлечением членов общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне будет проводиться исследование общественного мнения.
Мероприятие позволит установить уровень доверия граждан полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности, ощущения защищенности от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также оценки работы полиции Республики Мордовия.
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