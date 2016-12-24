В Мордовии изучат общественное мнение о деятельности полиции

Репортер

Как сообщает МВД по РМ, с 1 августа по 30 сентября 2025 года на территории республики силами сотрудников органов внутренних дел с привлечением членов общественных советов при территориальных органах МВД России на районном уровне будет проводиться исследование общественного мнения.

Мероприятие позволит установить  уровень доверия  граждан полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности, ощущения защищенности от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также оценки работы полиции Республики Мордовия.

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