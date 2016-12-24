В Мордовию привезут FONBET Кубок России

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
С 3 по 5 августа футбольный трофей побывает в разных уголках республики. На мордовской земле его будут сопровождать известные российские футболисты Евгений Алдонин, Владимир Гранат и Ари.
По информации Минспорта РМ, прибудет кубок в Саранск 3 августа. Амбассадоров и трофей встретят в аэропорту. Тур по Мордовии начнется с визита в яблоневый сад предприятия «Край земли» в Ардатове.
Завершится путешествие трофея и гостей на стадионе «Мордовия Арена» 5 августа в день матча между ФК «Шумбрат» из Мордовии и воронежским «Кристаллом-МЭЗТ».
Перед игрой, начиная с 19:00, каждый сможет сделать памятное фото с известными футболистами, получить автограф и вживую увидеть красивейшую награду турнира.
Также в рамках Фестиваля болельщиков FONFEST на стадионе «Мордовия Арена» перед футбольным матчем свои хиты исполнит группа «Мираж».
Начало самого матча в 20:15, но гостей на стадионе будут встречать уже с 18:00. Вход свободный (3-4 гейты).
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