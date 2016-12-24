В Мордовию привезут FONBET Кубок России

С 3 по 5 августа футбольный трофей побывает в разных уголках республики. На мордовской земле его будут сопровождать известные российские футболисты Евгений Алдонин, Владимир Гранат и Ари.

По информации Минспорта РМ, прибудет кубок в Саранск 3 августа. Амбассадоров и трофей встретят в аэропорту. Тур по Мордовии начнется с визита в яблоневый сад предприятия «Край земли» в Ардатове.

Завершится путешествие трофея и гостей на стадионе «Мордовия Арена» 5 августа в день матча между ФК «Шумбрат» из Мордовии и воронежским «Кристаллом-МЭЗТ».

Перед игрой, начиная с 19:00, каждый сможет сделать памятное фото с известными футболистами, получить автограф и вживую увидеть красивейшую награду турнира.

Также в рамках Фестиваля болельщиков FONFEST на стадионе «Мордовия Арена» перед футбольным матчем свои хиты исполнит группа «Мираж».

Начало самого матча в 20:15, но гостей на стадионе будут встречать уже с 18:00. Вход свободный (3-4 гейты).