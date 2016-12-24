В Мордовии вахтовик заплатил за мифический визит путаны 142 тысячи рублей

Как сообщает МВД по РМ, 26 июля в дежурную часть отдела полиции обратился 45-летний житель Смоленской области, работающий в Мордовии вахтовым методом в строительной сфере.

Потерпевший пояснил, что накануне вечером он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг. Мужчина сделал «заказ» и сразу же столкнулся с необходимостью оплаты различных дополнительных сборов – на обязательную страховку для жрицы любви, оплату такси и т.п.

Удивительно, но клиент в течение многих часов упорно оплачивал все запросы, лишь бы добиться сексуального рандеву. Только когда с его банковского счета были списаны уже 142 тысячи рублей, мужчина понял, что его вводят в заблуждение и прекратил общение.

Аферисы, получив деньги, сразу же удалили всю переписку, а вахтовик отправился с заявлением в полицию. По факту мошенничества в крупном размере сотрудниками ММО МВД России «Чамзинский» было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников.