В Мордовии стартует вторая Университетская смена - для школьников из ДНР

На базе Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева завершилась первая Университетская смена для школьников из Луганской Народной Республики. В течение десяти дней — с 21 по 31 июля — 44 участника погружались в насыщенную образовательную и культурную программу, знакомились с университетом, городом и перспективами профессионального развития.

Программа первой смены включала интенсивные лекции от экспертов Российского общества «Знание» по таким направлениям, как право, криминалистика, информационные технологии и геотехнологии. Школьники прошли профпробы на ведущих предприятиях региона — ПАО «Электровыпрямитель» и в Центре ветеринарной медицины, приняли участие в мастер-классах в научных лабораториях университета, где познакомились с лазерными технологиями, биотехнологиями и фотоникой.

Не обошлось и без спортивной и культурной составляющей: ребята занимались на площадках «Мордовия Арены» и скалодроме МГУ, посетили знаковые места Саранска и познакомились с университетской инфраструктурой.

«Мы постарались сделать программу «Университетских смен» максимально интересной и насыщенной. Особенно приятно видеть, что у ребят остались сильные, позитивные впечатления от пребывания в МГУ им. Н.П. Огарева. Значит, они увезут с собой теплую память о нашем университете и, надеемся, вернутся в Мордовию уже в роли студентов Настоящего МГУ», — подчеркнул проректор по молодежной политике Александр Астафьев.

Уже 3 августа в Мордовском университете стартует вторая смена, на этот раз — для школьников из Донецкой Народной Республики. В программе — научные модули по цифровой экономике и инженерии, экскурсии в Центр суперкомпьютерных технологий (ЦСУП), встречи с промышленными партнерами региона, спортивные и творческие мастер-классы.

«Университетские смены» — это не просто серия мероприятий, а системная профориентационная работа, которая помогает молодежи из разных регионов России сделать осознанный выбор будущей профессии и понять, какие возможности предоставляет современное высшее образование.

Мордовский университет стал одной из площадок Всероссийской инициативы, объединившей более 100 вузов по всей стране.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».