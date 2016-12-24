Активисты Народного фронта предлагают ограничить использование электросамокатов в пешеходных зонах и парках Саранска

В региональное отделение Народного фронта поступило пять обращений от жителей Саранска, обеспокоенных опасной ездой на электросамокатах в местах массового скопления людей. Только в детский травмпункт за последнее время обратились более 30 пострадавших несовершеннолетних.

Горожане жалуются, что прогулки с детьми превращаются в стресс: ребенка нельзя отпустить от себя, так как водители самокатов часто не могут предугадать движения пешеходов.

Заведующий травматологическим пунктом Детской республиканской клинической больницы подтвердил общественникам рост числа травм среди несовершеннолетних в ходе использования электросамокатов. Хоть повреждения зачастую не столь серьезные – ссадины, ушибы и растяжения, – их количество вызывает тревогу. Но при этом, половина обращений требует госпитализации.

Активисты Народного фронта отправили официальное письмо в Администрацию Саранска с предложением ввести ограничения на использование электросамокатов в пешеходных зонах и парках, а также определить специальные территории для их передвижения. Это поможет снизить травматизм и сделать городские пространства более безопасными для семей с детьми.