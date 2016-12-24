В Мордовии 80% сделок с ипотекой оформляется в электронном виде

Управление Росреестра по Республике Мордовия подвело промежуточные итоги цифровизации регистрационных услуг за первое полугодие 2025 года. За этот период в ведомство поступило свыше 50 тысяч обращений по оформлению недвижимости, при этом 60% из них были поданы в электронном формате.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время 80% сделок с ипотекой оформляется в электронном виде, а доля электронных обращений по договорам участия в долевом строительстве достигает 97%.

Успешно реализуется проект «Электронная ипотека за 24 часа», на который приходится 98% от общего числа электронных ипотечных сделок. Проект позволяет жителям республики оформить ипотеку дистанционно, без посещения офисов МФЦ, с сокращением срока регистрации документов до одного рабочего дня.

Положительную динамику цифровизации отмечают представители банковской сферы. По словам начальника управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Мордовского отделения Сбербанка Алины Марковской, услуга электронной регистрации ипотеки значительно ускоряет процесс оформления документов и пользуется большим спросом у клиентов.

«Проект существенно упрощает процедуру регистрации и делает ее максимально комфортной для граждан», - подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.