От учебных мастерских до передовой: Саранский электромеханический колледж помогает бойцам СВО

Репортер

Народный фронт в Республике Мордовия отмечает важную работу Саранского электромеханического колледжа по поддержке российских военнослужащих. С первых дней специальной военной операции учебное заведение активно включилось в помощь фронту, организовав системную работу в рамках проекта «СПО за СВО». 

Студенты под руководством преподавателей ремонтируют и готовят к отправке автомобили, плетут маскировочные сети, изготавливают нашлемники и накидки. За время работы проекта колледж уже отправил более 10 автомобилей, закупил антидроновые ружья, генераторы и спальные принадлежности по заявкам военных. 

Параллельно с оказанием помощи учащиеся получают ценный практический опыт. Преподаватели отмечают особую ответственность, с которой студенты подходят к каждому заданию, понимая важность своей работы для защиты страны.

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