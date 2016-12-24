Служба занятости Мордовии провела онлайн- ярмарку вакансий для жителей Ивановской области

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Артём Здунов провел заседание экспертного состава комиссии Госсовета по направлению «Семья»
Мероприятие прошло 30 июля в Иваново на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». На ярмарке соискателям показали фильм о Мордовии и рассказали об имеющихся вакансиях на крупнейших предприятиях республики - «ВКМ-Сталь», «Электровыпрямитель», «Биохимик», «Горэлектротранс», агрофирма «Октябрьская» и «Тепличное».
Граждане заинтересовались предложенными вариантами трудоустройства с предоставлением жилья, а также рабочими местами для выпускников.
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