Служба занятости Мордовии провела онлайн- ярмарку вакансий для жителей Ивановской области

Мероприятие прошло 30 июля в Иваново на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». На ярмарке соискателям показали фильм о Мордовии и рассказали об имеющихся вакансиях на крупнейших предприятиях республики - «ВКМ-Сталь», «Электровыпрямитель», «Биохимик», «Горэлектротранс», агрофирма «Октябрьская» и «Тепличное».

Граждане заинтересовались предложенными вариантами трудоустройства с предоставлением жилья, а также рабочими местами для выпускников.