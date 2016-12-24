Мордовия укрепляет кадровый резерв

Началась стажировка участников программы «Герои среди СВОих» в госучреждениях. Это уникальный проект подготовки высококвалифицированных кадров из числа участников СВО для дальнейшей работы в регионе.

Глава Мордовии Артём Здунов – наставник ветерана СВО Александра Слугина. Вместе они уже обсудили учебный план и начали работу.

Наставниками программы также стали опытные руководители и специалисты республики, среди которых: Министр спорта Мордовии Никита Ларьков, ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко, Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, заместитель Председателя Госсобрания Наталья Долматова, депутат Госдумы Юлия Оглоблина, глава Рузаевкского района Александр Юткин.

Работа налажена: участники быстро осваиваются, задают интересующие вопросы, вносят ценные предложения.

«За время службы и в армии и на СВО моё мировоззрение поменялось. Теперь для меня важно быть полезным не только там, на передовой, куда и вернуться уже не могу, но и здесь. Хочется реализовывать важные для региона проекты», – рассказал один из финалистов программы Никита Дорожинский.