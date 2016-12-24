У жителя Саранска изъяли 24 пакета с марихуаной

По информации МВД по РМ, 22 июля при отработке оперативной информации сотрудниками УНК в квартире 43-летнего мужчины в Пролетарском районе Саранска были обнаружены и изъяты бумажный сверток и 24 полимерных пакета с марихуаной общим весом 79,3 грамма.

Владелец партии растительной дури рассказал полицейским, что наркотик планировал сбыть на территории Мордовии.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.