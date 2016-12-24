У жителя Саранска изъяли 24 пакета с марихуаной

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
По информации МВД по РМ, 22 июля при отработке оперативной информации сотрудниками УНК в квартире 43-летнего мужчины в Пролетарском районе Саранска были обнаружены и изъяты бумажный сверток и 24 полимерных пакета с марихуаной общим весом 79,3 грамма.
Владелец партии растительной дури рассказал полицейским, что наркотик планировал сбыть на территории Мордовии.
В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
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