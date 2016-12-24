В Мордовии провели рейды по пресечению нарушений на мототранспорте

«Очень нужная и важная программа»
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С приходом лета появилась тревожная тенденция: подростки начали устраивать опасные гонки на мототранспорте. Многие из них управляют техникой незаконно, не имея водительских удостоверений и игнорируя средства индивидуальной защиты.
Такое поведение создает угрозу здоровью самих гонщиков и окружающих, увеличивает риск аварий и несчастных случаев.
В Мордовии Госавтоинспекцией активно проводятся выездные рейды и профилактические мероприятия. Основная задача – предотвратить возможные аварии и происшествия, вызванные нарушением правил дорожного движения несовершеннолетними водителями.
Недавно такие рейды прошли в Рузаевке, Ардатовском и Большеберезниковском районах.
Родители! Уделите особое внимание контролю над досугом подростков и разъясните последствия нарушения ПДД.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
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