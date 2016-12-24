В Саранске открылась «Сыроварня» от Novikov Group

«Очень нужная и важная программа»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
Об этом знаменательном для Мордовии событии в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.
«Почти два года назад мы подписали соглашение с партнёром Аркадия Новикова — Дмитрием Азаровым — о запуске ресторанных проектов Novikov Group в Мордовии.
И вот сегодня — первый результат: в самом сердце Саранска открылась долгожданная «Сыроварня».
Это не просто ресторан — это уютное и современное пространство, созданное с заботой о вкусе, атмосфере и, главное, людях.
В меню — широкий выбор сыров, в том числе от наших мордовских фермеров. А вы и сами знаете: местные сыры давно стали визитной карточкой региона. Novikov Group — это 80+ успешных проектов по всему миру: от Лондона до Дубая. Теперь — и в Мордовии.
Уверен, «Сыроварня» станет точкой притяжения для гостей и любимым местом встреч для горожан».
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с «Героями среди СВОих»
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