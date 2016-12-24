Житель Саранска перевел мошенникам 935 тысяч рублей, спасая жену от мнимого уголовного дела

По информации МВД по РМ, в полиции 34-летний потерпевший рассказал, что его супруга, находящаяся в декретном отпуске, сначала получила серию тревожных сообщений в мессенджере, в том числе, о взломе ее аккаунта на портале Госуслуг. Затем с ней вышел на связь некий сотрудник правоохранительных органов и предупредил супругу о возбуждении в отношении нее уголовного дела по факту финансирования терроризма.

Напуганная женщина рассказала обо всем мужу. Мужчина, спасая супругу, решил последовать инструкциям мошенников о переводе денег на «безопасные счета». Семейная пара сняла со счетов все свои накопления и, используя присланный мошенниками QR-код, перевела 935 тысяч рублей злоумышленникам. Весь этот период аферисты непрерывно контролировали ситуацию, поддерживая связь с женщиной через мессенджер.

После получения денег мошенники моментально удалили всю переписку. Только тогда супруги осознали обман и обратились в полицию.

МВД по РМ напоминает: сотрудники правоохранительных органов НИКОГДА не требуют перевода денег по телефону или через мессенджеры. При поступлении подобных звонков немедленно прекратите разговор и обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 102.