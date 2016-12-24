Бизнес-десант поддержал развитие туризма в Кадошкинском районе Мордовии

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» поддерживают малое и среднее предпринимательство. Одной из важнейших задач является поддержка бизнес-сообщества, развивающего туристскую отрасль. Здесь помощь оказывается по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

Очередной район, который заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Оксана Ларина посетила с целью развития туристической привлекательности мордовской глубинки – Кадошкинский.

Представители делегации из Саранска в состав которой также вошли эксперт в сфере развития туризма Ольга Боксимер, специалисты Центра «Мой бизнес» и отделения Нацбанка Мордовии рассказали районному бизнес-сообществу о действующих мерах господдержки.

«Развитие туризма — одна из важнейших задач, поставленных Правительством Мордовии. За последние два года по нацпроекту направлено более 150 млн. рублей на реализацию 21 проекта. При этом объем поддержки туристской отрасли растёт. Уже сейчас до 2027 года предусмотрено финансирование частных проектов на сумму свыше 295 млн. рублей. Средства направляются на развитие маршрутов, создание гостевых комплексов, - обратилась к районному бизнесу Оксана Ларина, открывая встречу. - Активно развивается туризм и в районах Мордовии. Кадошкинцам при наличии красивейших природных мест и богатой истории просто необходимо активнее пользоваться многочисленными мерами поддержки от государства, регулярно подавать заявки на получение грантов».

Участники встречи затронули следующие темы:

- Актуальные меры господдержки малого и среднего предпринимательства.

- Финансовые инструменты для бизнеса.

- Возможности, которые государство предоставляет бизнесу в сфере туризма и гостеприимства.

Для наглядности и дальнейшей детальной проработки туристического маршрута по территории района делегация посетила ряд природных и исторических мест.

Обо всех мерах поддержки предпринимателей вы можете узнать по телефону горячей линии 24-77-77.