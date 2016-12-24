Капитальный ремонт в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности: обновление и новые возможности

«Берегите свои семьи, берегите друг друга!»
В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
В Мордовии реализуется федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования – школ, колледжей и техникумов.
В этом году в рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности. Здание учебного заведения было построено в 1989 году и нуждалось в ремонте.
Проводятся масштабные работы: строители ремонтируют фундамент, цоколь и отмостки, обновляется крыша, фасад и входная группа. Будут заменены инженерные коммуникации и электрика. Внутренние помещения станут современными и удобными для учебы. Спортзал и актовый зал тоже обновят.
Отметим, что техникум выступает в качестве базового учебного заведения образовательного кластера «Центр организации здорового питания».
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