Капитальный ремонт в Саранском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности: обновление и новые возможности

Репортер

В Мордовии реализуется федеральный проект «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на комплексное обновление учреждений образования – школ, колледжей и техникумов. 

В этом году в рамках нацпроекта проводится капитальный ремонт Саранского техникума пищевой и перерабатывающей промышленности. Здание учебного заведения было построено в 1989 году и нуждалось в ремонте. 

Проводятся масштабные работы: строители ремонтируют фундамент, цоколь и отмостки, обновляется крыша, фасад и входная группа. Будут заменены инженерные коммуникации и электрика. Внутренние помещения станут современными и удобными для учебы. Спортзал и актовый зал тоже обновят. 

Отметим, что техникум выступает в качестве базового учебного заведения образовательного кластера «Центр организации здорового питания».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости

1
Заказать рекламу
1
1
1