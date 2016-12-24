Жителям Мордовии напомнили об уголовной ответственности за дропперство

В пресс-центре РМ прошла пресс-конференция, посвященная ответственности за участие в дропперстве.



Дропперы - это посредники между аферистами и их жертвами, которые получают от обманутых людей деньги на свои личные счета или карты и далее переводят или обналичивают их по указаниям мошенников. Или же просто представляют злоумышленникам свои карты или доступ к онлайн-банку. За это посредничество дропперы получает вознаграждение.



Преступники могут связываться с потенциальными дропперами через мессенджеры или электронную почту, предлагая легкий заработок без особых навыков или официального трудоустройства. Дропперами чаще всего становятся молодые люди, которые могут не полностью осознавать свою роль в мошенничестве. Важно отметить, что Федеральный Закон от 24.06.2025 № 176-ФЗ рассматривает дропперов как участников преступной схемы, и они могут нести юридическую ответственность, даже если не осознают полностью своего участия в незаконной деятельности.



Как отметил начальник отдела безопасности Отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Петров, люди, чьи карты или счета были использованы в мошеннических схемах, сталкиваются с серьезными ограничениями и в финансовых операциях. Банки могут блокировать карты и доступ к онлайн-банкам для подозреваемых в дропперстве, наложить лимиты на переводы, а некоторые операции могут быть заморожены.

Если информация о противоправной деятельности поступает от правоохранительных органов, эти меры принимаются безоговорочно. Банк России ведет специальную базу данных мошеннических операций, интегрированную с банковскими системами, чтобы оперативно реагировать на подозрительные активности. Таким образом, участие в подобных схемах может иметь долгосрочные и серьезные последствия. Необходимо быть бдительным и не поддаваться обещаниям легкой прибыли в интернете.



Чтобы у взрослых была возможность контролировать финансовую активность своих детей, введен механизм, по которому банки, в соответствии с договором, должны уведомлять родителей подростков в возрасте от 14 до 18 лет о том, что ребенку выдана карта и обо всех операциях по его счету. Это поможет родителям пресечь вовлечение детей в сомнительные схемы.



Александр Петров рекомендовал чаще разговаривать с детьми о финансовой безопасности и рисках, связанных с мошенничеством. Это поможет детям распознать потенциальные угрозы и принимать более обдуманные решения. Если есть подозрение, что ребенок или взрослый вовлечен в мошенническую деятельность, нужно немедленно прекратить контакты с мошенниками, заблокировать карту и дистанционный доступ к счетам через банк и обратиться в правоохранительные органы.



По словам представителя МВД по РМ Дениса Володькина, ранее закон не предусматривал ответственности за определенные действия, связанные с передачей доступа к банковским картам и электронным средствам платежа третьим лицам. Это затрудняло квалификацию подобных деяний в рамках уголовного права и негативно влияло на механизм привлечения к ответственности лиц, вовлеченных в преступные схемы.

Новый закон вступил в силу 24 июня 2025 года и вводит уголовную ответственность за неправомерные действия с электронными средствами платежа. Такие действия теперь считаются преступлением, даже если лицо не участвует напрямую в хищении средств, и приводят к уголовной ответственности.



