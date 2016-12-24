В Мордовии будут судить парикмахера за хищение бюджетных средств

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35-летняя жительница села Ельники предстанет перед судом за мошенничество при получении социальной выплаты. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.
По версии следствия, в 2022 году обвиняемая предоставила документы для получения от государства единовременной социальной выплаты на организацию полезного для населения дела - оказания парикмахерских услуг.
Заявка была рассмотрена положительно и женщине в рамках социального контракта выделили бюджетные средства в размере 350 тысяч рублей на приобретение необходимого оборудования. Однако, парикмахер потратила по целевому назначению только часть полученных денег, а 256 тысяч рублей направила на цели, не связанные с исполнением социального контракта.
В рамках расследования уголовного дела обвиняемая возместила причиненный материальный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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