Продлен прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ»

«Газпром межрегионгаз» продлевает прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ». Материалы принимаются до 31 августа 2025 года включительно.

В летнее время традиционно к сетевому газу активно подключаются новые потребители – жители регионов России, социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты. Увеличение инфоповодов позволит подать заявку на конкурс большему числу авторов, освещающих эту тематику.

Участвовать в конкурсе могут журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, а также блогеры – авторы публикаций, посвященных работе газовой отрасли России.

Победителей определят в шести номинациях:

– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

– лучшая статья в печатной газете;

– лучшая статья в информационном агентстве;

– лучшая статья в интернет-издании;

– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

– лучший материал в эфире радиостанции.

Жюри будет оценивать работы, опубликованные в период с 1 января 2024 по 31 августа 2025 года.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре в рамках Петербургского международного газового форума.

Для участия в конкурсе авторам необходимо в срок до 31 августа 2025 года заполнить заявку и направить ее на почту: konkursgaz@yandex.ru.

Ознакомиться с Положением и формой заявки можно по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/IcKqChSzoGMRhQ