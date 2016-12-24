Продлен прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ»

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«Газпром межрегионгаз» продлевает прием заявок на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ». Материалы принимаются до 31 августа 2025 года включительно.
В летнее время традиционно к сетевому газу активно подключаются новые потребители – жители регионов России, социальные, промышленные и сельскохозяйственные объекты. Увеличение инфоповодов позволит подать заявку на конкурс большему числу авторов, освещающих эту тематику.
Участвовать в конкурсе могут журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, а также блогеры – авторы публикаций, посвященных работе газовой отрасли России.
Победителей определят в шести номинациях:
– лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
– лучшая статья в печатной газете;
– лучшая статья в информационном агентстве;
– лучшая статья в интернет-издании;
– лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
– лучший материал в эфире радиостанции.
Жюри будет оценивать работы, опубликованные в период с 1 января 2024 по 31 августа 2025 года.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в октябре в рамках Петербургского международного газового форума.
Для участия в конкурсе авторам необходимо в срок до 31 августа 2025 года заполнить заявку и направить ее на почту: konkursgaz@yandex.ru.
Ознакомиться с Положением и формой заявки можно по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/IcKqChSzoGMRhQ
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