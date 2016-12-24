В Мордовии в этом году обновят системы теплоснабжения в 26 многоквартирных домах

Репортер

По данным Республиканского Фонда капитального ремонта, в 21 доме работы уже успешно завершены, и объекты готовятся к сдаче в эксплуатацию. Еще в 5 домах работы завершатся до начала отопительного сезона.

Системы теплоснабжения обновляют в многоквартирных домах Саранска, в поселках Тургенево, Атяшево, Комсомольский, в селах Пензятка и Лямбирь.

Замена систем теплоснабжения – пожалуй, самый сложный вид работ в рамках капитального ремонта. Эта процедура требует значительных затрат ресурсов и времени, но серьезно повышает надежность и эффективность работы всей системы отопления, способствует экономии ресурсов.

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