В Мордовии в этом году обновят системы теплоснабжения в 26 многоквартирных домах

По данным Республиканского Фонда капитального ремонта, в 21 доме работы уже успешно завершены, и объекты готовятся к сдаче в эксплуатацию. Еще в 5 домах работы завершатся до начала отопительного сезона.



Системы теплоснабжения обновляют в многоквартирных домах Саранска, в поселках Тургенево, Атяшево, Комсомольский, в селах Пензятка и Лямбирь.



Замена систем теплоснабжения – пожалуй, самый сложный вид работ в рамках капитального ремонта. Эта процедура требует значительных затрат ресурсов и времени, но серьезно повышает надежность и эффективность работы всей системы отопления, способствует экономии ресурсов.