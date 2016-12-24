В Мордовии полицейские задержали сбытчиков фальшивых купюр

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ задержали ранее неоднократно судимых 33-летнего и 37-летнего жителей Саранска, подозреваемых в сбыте фальшивых банкнот.

По информации МВД по РМ, 16 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина расплатился за товар в сетевом магазине города Саранска пятитысячной купюрой с признаками подделки. Личность мужчины была установлена. В тот же день оперативниками гражданин был задержан в Зубово-Полянском районе. Выяснилось, что он также причастен к сбыту фальшивой банкноты номиналом 5 000 рублей в продуктовом магазине в селе Лямбирь.

Кроме того, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 18 июля сотрудниками УЭБиПК регионального МВД был задержан подельник подозреваемого. Он передвигался на автомобиле марки «Шкода Октавия» и был остановлен на Северо-Восточном шоссе в Саранске.

В салоне транспортного средства между водительским и пассажирским сидениями полицейские обнаружили барсетку, в которой находились две пятитысячные купюры с признаками подделки. Оперативники изъяли эти средства платежа и отправили на исследование. Эксперты ЭКЦ МВД установили, что данные купюры не являются билетами Банка России.

В ходе проведенного дознания было установлено, что мужчины познакомились в местах лишения свободы, где отбывали наказание за совершение имущественных преступлений. После освобождения они продолжили поддерживать дружеские отношения.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют происхождение поддельных банкнот и все звенья цепи их реализации. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.