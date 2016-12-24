В МГПУ им. М.Е. Евсевьева подвели предварительные итоги приемной кампании

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В Мордовском государственном педагогическом университете им. М.Е. Евсевьева завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата. Приемная комиссия ВУЗа подвела предварительные итоги, отметив высокий интерес абитуриентов к педагогическому образованию.
В 2025 году на бюджетные места на программы бакалавриата в МГПУ им. М.Е. Евсевьева было подано 4760 заявлений, что на 35 % больше, чем в 2024 году.
«В этом году мы наблюдаем традиционно высокий конкурс на ряд популярных направлений подготовки. Самая большая конкурсная ситуация сложилась на программах «Психология образования» – 9,3 заявлений на место и «История. Обществознание» – 8,9 заявлений на место», – прокомментировала ответственный секретарь приемной комиссии ВУЗа Ольга Терёшкина.
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