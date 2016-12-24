В Мордовии за рулем мотоцикла инспекторам ДПС попадаются 11-летние дети

В летний период сотрудники Госавтоинспекции организуют рейдовые мероприятия в районах республики. Усиление экипажей ДПС и маршрутов патрулирования в районах Мордовии происходит в основном в выходные дни, при этом под пристальным вниманием оказываются несовершеннолетние.

По информации МВД по РМ, при патрулировании в Большеберезниковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был замечен мотоцикл, движущийся в сторону с. Марьяновка. Увидев патрульный автомобиль, водитель бросил мотоцикл и попытался скрыться в лесу, однако был задержан инспектором ДПС.

Нарушителем оказался 11-летний ребенок. В отношении его родителей составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, за что предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей, а также выделен материал по ст. 5.35 КоАП РФ.

А в селе Шугурово во втором часу ночи не имеющий водительских прав 16-летний подросток, находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-2115». По словам матери подростка, машину ее сын приобрел себе самостоятельно, однако это не освободило ее от ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ.