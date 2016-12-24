В Саранске при пожаре в жилом доме эвакуировали 70 человек

Как сообщает МЧС по РМ, в столице Мордовии в подвале многоэтажного дома на пр. 60 лет Октября произошло возгорание. Едкий дым заполнил лестничные клетки и жильцы забили тревогу - вызвали пожарных.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС создали звенья газодымозащиты и приступили к эвакуации людей. Из-за возгорания в подвале воспламенился пол в квартире на первом этаже дома. К счастью, никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован на общей площади 21 квадратный метр.

«Работать пришлось в непростых условиях— сильная задымленность и нулевая видимость в подвале»,— отмечает начальник караула ПСЧ №3 Артём Чёрный.

От МЧС России на месте работали 27 специалистов и 8 единиц техники.