В Саранске при пожаре в жилом доме эвакуировали 70 человек

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В Доме Республики состоялось торжественное собрание, посвященное Дню семьи, любви и верности
Как сообщает МЧС по РМ, в столице Мордовии в подвале многоэтажного дома на пр. 60 лет Октября произошло возгорание. Едкий дым заполнил лестничные клетки и жильцы забили тревогу - вызвали пожарных.
Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС создали звенья газодымозащиты и приступили к эвакуации людей. Из-за возгорания в подвале воспламенился пол в квартире на первом этаже дома. К счастью, никто не пострадал.
Пожар был ликвидирован на общей площади 21 квадратный метр.
«Работать пришлось в непростых условиях— сильная задымленность и нулевая видимость в подвале»,— отмечает начальник караула ПСЧ №3 Артём Чёрный.
От МЧС России на месте работали 27 специалистов и 8 единиц техники.
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